Người dân cư xá Độc Lập tháo dở "chuồng cọp" sau vụ cháy thương tâm

Sau vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 8 người thiệt mạng, trưa 10/7, cư dân tại Cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) đang khẩn trương tháo dỡ các "chuồng cọp", lồng sắt, mái hiên và khung sắt lấn chiếm hành lang, ban công để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cư xá Độc Lập, được xây dựng từ năm 2008, bao gồm hai lô A và B cao 5 tầng (1 trệt, 4 lầu) với hơn 110 căn hộ, mỗi căn rộng từ 45-60m2.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 21h54 phút ngày 6/7, khi Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM nhận được tin báo. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, dập tắt đám cháy vào lúc 22h10 phút cùng ngày, khống chế không để cháy lan và cứu được 3 người an toàn. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 8 người và thiêu rụi một phần diện tích căn hộ cùng nhiều vật dụng gia đình.

Sau vụ cháy, chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân tháo dỡ các cấu trúc cơi nới nhằm tạo không gian thông thoáng, đảm bảo lối thoát hiểm và tránh tình trạng bít bùng khi có hỏa hoạn xảy ra.

Theo người dân, việc lắp đặt "chuồng cọp" ban đầu nhằm mục đích tăng diện tích sinh hoạt và chống trộm. Tuy nhiên, những cấu trúc này đã vô tình trở thành vật cản lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân có lắp lồng sắt ở ban công và các công trình lấn chiếm hành lang phải hoàn thành công tác tháo dỡ, trả về đúng kết cấu ban đầu của cư xá đến hết ngày 10/7.

Ông Trần Xuân Thạnh (60 tuổi), một cư dân ở tầng 4 của dãy nhà xảy ra vụ cháy, chia sẻ: "Nhà tôi ngay khu vực xảy ra vụ cháy. Lúc tai nạn xảy ra, bà con ai cũng hoảng sợ, lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được chủ tịch UBND Thành phố xuống thăm hỏi và chính quyền địa phương động viên, chúng tôi nhanh chóng khẩn trương tháo dỡ chuồng cọp, công trình lấn chiếm để tạo sự an toàn, phòng ngừa hỏa hoạn xảy ra".

Các vật dụng sau khi tháo dỡ được người dân để ngoài hành lang, chờ vận chuyển xuống nơi tập kết.

Đối với các hộ dân ở tầng trệt mặt tiền đường, việc lấn chiếm hành lang bằng khung sắt, mái hiên, tôn, bạt... thường được dùng để đỗ ô tô, xe máy hoặc chứa vật dụng sinh hoạt.

Tuy nhiên, những công trình cơi nới này đã vô tình trở thành vật cản lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra.

Vật liệu, tôn, sắt sau khi tháo dỡ được người dân tận dụng bán ve chai hoặc vận chuyển đến các kho tập kết để sử dụng khi cần.

Theo báo cáo của Công an TPHCM, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tối 6/7 tại Cư xá Độc Lập được xác định là do đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện trong căn hộ 020 tại tầng trệt (do chủ căn hộ tự đấu nối) bị chạm chập điện, gây cháy ở phía trước căn hộ này và căn hộ liền kề 019. Báo cáo cũng nhấn mạnh tình trạng cơi nới, lắp đặt các "chuồng cọp" tại ban công các căn hộ, gây chặn lối thoát hiểm của người dân.

Vị trí cư xá Độc Lập ở phường Phú Thọ Hòa, TPHCM (Đồ họa: Bảo Quyên)