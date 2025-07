Chập đường dây điện đấu nối gây cháy cư xá Độc Lập

Ngày 8/7, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã xác định nguyên nhân ban đầu về vụ cháy xảy ra tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, làm 8 người tử vong.

Theo đó, nguyên nhân hỏa hoạn là do chập đường dây điện người dân tự đấu nối cung cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ điện tại tầng trệt của cư xá này.

Hiện trường vụ cháy tại cư xá Độc Lập (Ảnh: M.T.).

Theo Công an TPHCM, cư xá Độc Lập được xây dựng từ năm 2008, không có thiết kế lối thoát hiểm cho các căn hộ ở tầng trệt, trong đó có căn hộ 0.19 và căn hộ 0.20. Tối hôm xảy ra vụ cháy, đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện trong căn hộ 0.20 tại tầng trệt của chung cư do chủ căn hộ tự đấu nối bị chạm chập, gây cháy ở phía trước căn hộ này và căn hộ liền kề 0.19.

Ngoài ra, tại ban công các căn hộ của chung cư, cảnh sát cũng ghi nhận tình trạng cơi nới, lắp đặt các "chuồng cọp" chặn lối thoát hiểm của người dân qua ban công.

Công an TPHCM cho biết Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt kịp thời khống chế đám cháy và giải cứu được một số người dân mắc kẹt ở các căn hộ khác. Tuy nhiên, do 2 căn hộ này chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước đang bị cháy nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài được.

Khi cảnh sát khống chế được đám cháy và tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài thì họ đã tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục lập hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Khu vực xảy ra vụ cháy tại cư xá Độc Lập (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không được tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn; sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện có nguồn gốc, đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện đã sử dụng trong thời gian dài; đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng 8/7, nhiều hộ ở cư xá Độc Lập đã thuê thợ sắt đến tháo dỡ toàn bộ công trình lấn chiếm trái phép dọc hành lang cư xá. Đây là khoảng không gian công cộng, thời gian qua bị nhiều người lắp hàng rào sắt, cửa cuốn để cơi nới diện tích làm bãi đỗ ô tô, xe máy và chứa vật dụng sinh hoạt.

Trong khi đó, các “chuồng cọp” bằng khung sắt tại ban công các tầng cũng được cư dân thuê thợ tháo dỡ để thông thoáng, tránh bịt lối thoát hiểm nếu không may xảy ra hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6/7, hỏa hoạn bùng phát tại tầng trệt một căn nhà trong cư xá Độc Lập. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, triển khai công tác dập lửa, cứu nạn và ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, song vụ hỏa hoạn khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 người lớn và 2 trẻ em. Nhiều tài sản và phương tiện tại hiện trường bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường căn hộ xảy ra vụ cháy, bên cạnh là căn hộ lắp "chuồng cọp"ngoài ban công cản trở lối thoát hiểm (Ảnh: An Huy).

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký công điện liên quan vụ cháy tại căn hộ 019, căn hộ 020 chung cư Độc Lập (đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi ân cần, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Đồng thời, UBND TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ cháy (Ảnh: Hoàng Nguyễn).

Trong sáng 8/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn tới viếng các nạn nhân trong vụ cháy cư xá Độc Lập tại Nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm và Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tham gia đoàn viếng còn có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại lễ viếng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng cam kết, thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ cùng các gia đình trong lúc khó khăn này.