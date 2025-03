Kỳ vọng "hồi sinh" bãi biển từng đẹp nhất châu Á

Bờ biển từng đẹp nhất châu Á tan hoang

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, có đường bờ biển dài khoảng 7,5km, là khu vực cảnh quan hấp dẫn đối với du khách đến với di sản văn hóa Hội An. Bãi biển cũng từng được công nhận đẹp nhất châu Á.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Cửa Đại, không chỉ đe dọa an toàn đối với các công trình kiến trúc và con người, mà còn gây ra sự thay đổi trong địa hình, địa mạo của khu vực này.

Một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở bờ biển Hội An bị bỏ hoang vì sạt lở (Ảnh: Cơ quan phát triển Pháp).

Tình hình bồi lấp, xói lở khu vực Cửa Đại trong những năm gần đây ngày càng trở nên phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến các hoạt động dân sinh, kinh tế, tài sản của nhân dân và các công trình trong khu vực, gây ảnh hưởng đến ổn định đời sống xã hội; gây thiệt hại lớn đối với các dịch vụ, du lịch; ảnh hưởng đến hình ảnh biểu tượng của một đô thị phố cổ nổi tiếng thế giới.

Diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã gây ra nhiều hệ lụy, sạt lở bờ biển nghiêm trọng, mất rừng phòng hộ ven biển, đất sản xuất, hạn hán và xâm nhiễm mặn xảy ra… ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống dân sinh.

Sóng biển đánh tan hoang một khu biệt thự nghỉ dưỡng ở bờ biển Hội An (Ảnh: Cơ quan phát triển Pháp).

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư dự án, cho biết, việc thực hiện xây dựng dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An trong giai đoạn này là cần thiết, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút doanh nghiệp đầu tư dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch ven biển trở lại.

Theo đại diện chủ đầu tư, từ năm 2019 đến nay, đã có 3 dự án được đầu tư để bảo vệ bờ biển Hội An.

Đầu tiên là dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa Đại, đã được UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư 40 tỷ đồng. Dự án này xây dựng hệ thống đê ngầm, bắt đầu từ khách sạn Victoria đến khu vực bãi tắm Hội An, có chiều dài 220m và nạo vét một phần luồng phía Bắc Cửa Đại. Dự án hoàn thành năm 2020.

Tuyến đê ngầm bảo vệ một phần bờ biển Hội An (Ảnh: Minh Trang).

Tiếp theo là dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng nhằm xây dựng tuyến đê ngầm nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp với nạo vét Cửa Đại có chiều dài 1.530m.

Ngoài ra, dự án sẽ san lấp tạo bãi khoảng 600m và nạo vét luồng phía bờ bắc Cửa Đại, để thông luồng giao thông thủy, kết hợp tận dụng nguồn cát nạo vét san lấp tạo bãi. Dự án được khởi công tháng 7/2021, hoàn thành vào tháng 8/2022.

Dự án thứ 3 triển khai năm 2022 được Chính phủ hỗ trợ kinh phí 210 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.

Dự án xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng có chiều dài 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía Bắc.

Một phần bờ biển Hội An được tái tạo (Ảnh: Minh Trang).

Đồng thời, san lấp tạo bãi có chiều dài 1.450m, trong đó 550m song song với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía Bắc; 900m nằm giữa 2 vị trí nuôi bãi của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, nạo vét khu vực Cửa Đại lấy cát san lấp tạo bãi.

Dự án được khởi công tháng 11/2023, hoàn thành tháng 9/2024.

Thêm gần 1.000 tỷ đồng để trả lại bãi biển từng đẹp nhất châu Á

Ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khởi công công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Công trình có tổng mức đầu tư 42 triệu Euro (tương đương gần 1.000 tỷ đồng). Trong đó vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) 35 triệu Euro, viện trợ không hoàn lại từ quỹ WARM 2 triệu Euro và vốn đối ứng của tỉnh Quảng Nam 5 triệu Euro. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến 2026.

Mùa mưa bão, sóng biển xâm thực mạnh vào bờ biển Hội An (Ảnh: Công Bính).

Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư), cho biết, mục tiêu của dự án nhằm góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thông qua chiến lược toàn diện nhằm chống xói mòn bờ biển và đảm bảo bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Đây cũng là công trình quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận; phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án; bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ 3,2km2 diện tích đất.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định, dự án này là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng góp phần đảm bảo ổn định của đường bờ biển Hội An thông qua các giải pháp toàn diện, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ biển trong khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Công Bính).

"Việc triển khai, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng sẽ góp phần hiệu quả giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng hy vọng với sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương, dự án sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích như kỳ vọng.