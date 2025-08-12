Chính thức hủy triển lãm VMS 2025, hẹn trở lại hoành tráng vào năm sau

Dù đã có thông tin từ trước nhưng phải đến gần đây, ban tổ chức của triển lãm Ô tô – Xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show, hay VMS) mới ra thông báo chính thức về việc không tổ chức sự kiện năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình thị trường và nhu cầu từ các thành viên.

Chi tiết hơn, ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi nhận thấy năm 2025 vẫn là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất – lắp ráp và kinh doanh ô tô tại Việt Nam”. Bên cạnh đó, nhiều hãng xe hiện chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô.

Ban tổ chức Vietnam Motor Show đã thay đổi tên gọi, từ “triển lãm Ô tô Việt Nam” như những năm trước sang “triển lãm Ô tô – Xe máy Việt Nam”, cho thấy định hướng mới sẽ tập trung cả vào các phương tiện hai bánh (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Triển lãm VMS dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026 và được đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức. Theo ban tổ chức, quy mô của VMS 2026 hứa hẹn sẽ được mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà còn về số lượng các thương hiệu tham gia.

Bên cạnh đó, ban tổ chức của VMS còn kỳ vọng sự kiện diễn ra ở năm 2026 sẽ thu hút các đơn vị chuyên về giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tới giao thông vận tải, trong bối cảnh Việt Nam đang dần có lộ trình chuyển đổi “xanh”.

Trước đó vào đầu tháng 7, nguồn tin nội bộ cho biết ban tổ chức của VMS mong muốn lựa chọn Hà Nội làm nơi diễn ra sự kiện kỳ 2026, thay vì TPHCM như mọi năm. Địa điểm được lựa chọn có thể là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh), với quy mô bậc nhất Việt Nam và trong khu vực.

Nhà triển lãm Kim Quy, công trình triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới, có tổng diện tích 104.863m2. Nếu tổ chức tại đây, các hãng xe tham gia VMS sẽ có nhiều không gian trưng bày và triển khai hoạt động trải nghiệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Thị trường ô tô Việt Nam ở nửa đầu năm 2025 gặp nhiều khó khăn. Đa phần các thương hiệu trên thị trường tập trung vào hoạt động bán hàng với ưu đãi giảm giá. Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc ít có sản phẩm mới, có chăng chỉ là các phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.

Ngược lại, các hãng xe Trung Quốc vẫn tiếp tục giới thiệu nhiều mẫu xe mới tới người tiêu dùng Việt nhưng do mới gia nhập mảnh đất hình chữ “S”, không nhiều hãng “chịu chi” để tham gia VMS. Ở kỳ triển lãm 2024, chỉ có 3 thương hiệu đến từ đất nước tỷ dân góp mặt, gồm: GAC, MG và BYD.

Với việc chọn Hà Nội làm nơi diễn ra triển lãm 2026, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này sẽ tiếp cận đa dạng các khách hàng ở vùng miền khác, thay vì chỉ khu vực TPHCM như mọi năm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

VMS vốn là sự kiện thường niên lớn nhất ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, nhưng dần gián đoạn từ năm 2020. Sau 2 năm bị hủy do gặp ảnh hưởng từ dịch Covid-19 (2020 và 2021), VMS trở lại vào năm 2022, rồi “vắng bóng” vào năm 2023 và một lần nữa được tổ chức vào năm 2024.

Ở kỳ tổ chức 2024, VMS thu hút 19 thương hiệu ô tô và gần 300 gian hàng công nghiệp phụ trợ, đồng thời đánh dấu sự trở lại của nhiều thương hiệu xe máy và mô tô (gần 10 nhãn hàng). Tuy nhiên, triển lãm này gây tiếc nuối khi “vắng bóng” nhiều thương hiệu ô tô hạng sang như Porsche, Mercedes-Benz, Audi…