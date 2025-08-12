Vụ người đàn ông đánh phụ nữ: Vợ cần hành xử đúng để bảo vệ chồng

Tối 9/8, tại chung cư Sky Central (176 Định Công), sau khi xảy ra tranh cãi, Đặng Chí Thành (31 tuổi) đã xông vào hành hung chị N.N.T. (28 tuổi).

Tại trụ sở công an, Thành khai nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ trẻ nhỏ. Cụ thể, con của Thành và con chị T. chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không thành nên đã đánh nạn nhân. Đến nay, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Thành để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành hành hung chị N.N.T. (Ảnh cắt từ clip).

Theo dõi sự việc nói trên, chuyên gia tâm lý Hồng Hương, thường trực tại Thư Viện Lưu Trú – Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, không khỏi bức xúc.

“Trong câu chuyện này, hai người phụ nữ đều là người trưởng thành, nếu xảy ra mâu thuẫn giữa họ hoặc giữa những đứa trẻ thì cả hai đều có đủ khả năng ngồi nói chuyện rõ ràng. Trường hợp không thể giải quyết lúc đó thì có thể hẹn dịp khác bình tĩnh hơn”, chuyên gia nói.

Chuyên gia tiếc nuối, chia sẻ rằng sự việc đáng lẽ có thể được giải quyết êm đẹp.

“Hành động bạo lực, bênh vực bất chấp không phải là cách thể hiện bản thân yêu thương gia đình. Bởi điều này chẳng những không bảo vệ được gia đình mà còn khiến chính bản thân, lẫn các thành viên trong nhà gặp nhiều rắc rối”, chuyên gia khẳng định.

Sau sự việc này, bà Hương Hồng cho hay nạn nhân bị hành hung sẽ gặp cú sốc lớn và sang chấn về tâm lý.

Đặc biệt, đối với hai đứa trẻ chứng kiến toàn bộ sự việc, nếu không được rèn giũa tốt, sẽ dễ học theo hành vi này và trở thành một người có xu hướng bạo lực, thậm chí trở nên hung bạo hơn. Mặt khác, chuyên gia dự đoán nếu trẻ có giới tính nữ, khả năng khi lớn lên sẽ có cái nhìn không tốt về đàn ông, dẫn đến lệch lạc về nhận thức giới tính.

“Khi người chồng bị khởi tố hình sự, gia đình sẽ sống trong cảnh xa cách. Con cái họ thì bị bạn bè trêu chọc, thậm chí bị kỳ thị, gặp khó khăn trong việc học tập, làm việc, dẫn đến tự ti và ám ảnh bạo lực, xã hội. Nghiêm trọng hơn, trẻ còn có khả năng mắc các chứng rối loạn tâm thần”, chuyên gia cảnh báo.

Bà Hương Hồng nhận định những sự việc tương tự dù không nhiều nhưng vẫn đang xảy ra trong xã hội.

Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, chuyên gia nhấn mạnh cần truyền thông và giáo dục mạnh mẽ về cách thể hiện tình yêu đúng cách; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiêm minh của pháp luật để răn đe những hành vi bạo lực.

Riêng đối với phụ nữ và trẻ em gái, cần giáo dục thật kỹ cách bảo vệ bản thân, cách hành xử để bảo vệ chồng, con cái đúng cách.