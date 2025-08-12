Người đàn ông giữ kỷ lục hơn 20 năm làm thiện nguyện

Một buổi sáng tháng 6, chúng tôi theo chân anh Châu Thành Toàn cùng đoàn thiện nguyện SV07 đến Trường THCS Phường 2 (phường Vĩnh Châu, tỉnh Cần Thơ). Ngôi trường nhỏ bé, nép mình dưới hai hàng bằng lăng, hiện ra sau con đường còn hoang sơ. Đây là điểm đến quen thuộc mà anh Toàn đều đặn quay lại mỗi năm, tổ chức 2-3 đợt trao tặng xe đạp cho học sinh.

Biết tin "chú Toàn" và Hội Chữ thập đỏ về trường, các em học sinh đã có mặt từ rất sớm. Tại ngôi trường vùng quê này, phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình còn nhiều khó khăn.

Ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, một chiếc xe đạp là điều xa xỉ với nhiều gia đình. Nhưng hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, nhờ chuyến xe nghĩa tình của anh Toàn và nhóm SV07.

Hàng chục chiếc xe đạp mới được xếp ngay ngắn dưới sân trường. Mỗi chiếc đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trao đến tay các em học sinh.

Cô Đinh Thị Thu Hiền, giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS Phường 2, chia sẻ: “Ở đây, nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Lớp tôi chủ nhiệm có gần 20 em phải ở với ông bà, cha mẹ đi làm xa, điều kiện kinh tế không đủ đầy. Thương lắm, nhưng mình cũng không giúp hết được. May mắn là có đoàn của anh Toàn thường xuyên đến hỗ trợ. Hôm nghe tin sắp trao xe đạp, tôi đăng ký liền cho mấy em. Thật sự xúc động vì việc làm đầy ý nghĩa của anh Toàn và đội SV07”.

Lâm Thị Sóc Kheo (lớp 7) không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trong ngày nhận xe đạp mới. Cha mẹ đi làm xa, nữ sinh này sống cùng bà nội bệnh nặng, vừa trông em vừa nuôi thêm hai đứa cháu khác. Chiếc xe đạp trở thành món quà vô giá, giúp Kheo rút ngắn quãng đường đến trường và nuôi hy vọng được học đều đặn, để bà nội bớt lo lắng mỗi khi em phải đi bộ xa.

Có duyên đồng hành cùng anh Toàn và đội SV07 từ năm 2018, ông Thái Trung Nghĩa - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Châu, tỉnh Cần Thơ - chia sẻ: "Hàng tuần, anh Toàn đều có mặt tại phường để giúp đỡ bà con khó khăn: nấu những bữa cơm 0 đồng, trao tặng xe đạp, xây nhà tình thương. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi trân trọng cảm ơn đội tình nguyện SV07, đặc biệt là anh Châu Thành Toàn, người đã đồng hành cùng Hội nhiều năm, giúp xây nhiều mái nhà, tặng nhiều chiếc xe đạp cho học sinh, tạo điều kiện để bà con vươn lên, có cuộc sống tốt hơn”.

Châu Thành Toàn sinh ra và lớn lên ở phường Gò Vấp. Từ năm 15 tuổi, anh đã bắt đầu tham gia tình nguyện với những việc nhỏ như nhặt rác quanh khu phố, lượm ve chai bán gây quỹ cho học sinh nghèo, cạo sơn, phân làn giao thông tại các điểm đông đúc. Ngoài ra, anh Toàn mở lớp dạy học cho trẻ mồ côi, trẻ lang thang và những em không có điều kiện đến trường. Suốt thời THPT, anh vẫn âm thầm duy trì công việc thiện nguyện cùng các anh chị đi trước.

Năm 2007, sau khi rời giảng đường đại học, anh Châu Thành Toàn đã đứng ra lập nhóm SV07 trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh, đảm nhận vai trò trưởng nhóm.

Để duy trì kinh phí hoạt động, anh Toàn cùng các thành viên SV07 luôn chủ động đóng góp từ tiền lương của mình. Nhờ sự minh bạch và uy tín, nhóm còn nhận được sự ủng hộ đều đặn từ nhiều mạnh thường quân, qua đó mở rộng hàng loạt chương trình thiện nguyện.

Suốt gần hai thập kỷ, Toàn cùng các thành viên SV07 rong ruổi khắp nơi: hát ở bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh nhân ung thư, nấu cơm cho người nghèo, tổ chức đêm Trung thu cho học trò khó khăn, hay mang niềm vui đến với người khiếm thị.

Không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ, anh Toàn và các bạn còn tự mình gây quỹ bằng việc hát dạo ở quán ăn, chợ, quán nước. Không ngại cầm loa kẹo kéo hát giữa đám đông, dù đôi khi bắt gặp ánh nhìn hoài nghi, Toàn vẫn tiếp tục, miễn là có thêm bữa cơm, chiếc xe đạp hay mái nhà cho người cần giúp.

Công việc chính là nhân viên y tế ở TPHCM, lương không cao, nhưng mỗi tháng anh Toàn vẫn trích 1 triệu đồng bỏ vào quỹ nhóm. Anh sống tằn tiện, bớt phần mình để dành nhiều hơn cho những chuyến thiện nguyện.

“Người bệnh đã khổ lắm rồi, nên ai mình cũng thương. Dù vất vả, chưa bao giờ tôi nản lòng. Làm thiện nguyện, với tôi, cũng là đang sống cho mình, cho người”, anh Toàn bộc bạch.

Với Toàn, tình nguyện đã trở thành một nửa cuộc đời. Thời gian rảnh và cả 15 ngày phép mỗi năm, anh đều dành trọn cho những chuyến thiện nguyện. Khi mọi người nghỉ lễ, anh lại xin trực để tích ngày nghỉ bù, chỉ để có thêm cơ hội đi giúp người khó khăn.

“Không thấy chông gai, chỉ có thương và muốn làm”, anh Toàn chia sẻ. Năm 2020, anh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “22 năm thiện nguyện liên tục” - ghi dấu hành trình hơn một phần tư thế kỷ gắn bó với công việc vì cộng đồng.

Toàn đã quen với những chuyến xe lúc 23h, hay 2-3h. Điểm đến của anh không phải phố thị rực sáng, mà là những vùng xa xôi, hẻo lánh. “Chúng tôi không thể giúp người nghèo hết khổ, nhưng ít nhất có thể mang cho họ niềm tin rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, họ vẫn được quan tâm và không đơn độc”, anh Toàn tâm sự.

Và cứ thế, những chuyến đi của anh Toàn đã gieo lại trên những gương mặt khắc khổ một nụ cười, trao chút vỗ về để ai đó thêm can đảm bước qua thời khắc chông chênh nhất của đời mình.

Cùng đồng hành với anh Toàn suốt nhiều năm là những người bạn, người em đặc biệt, mỗi người một câu chuyện, nhưng đều chung một chữ "thương".

Chị Nguyễn Thị Hồng Tươi, vận động viên cầu lông, gặp anh Toàn trong những lần anh hỗ trợ các giải đấu dành cho người khuyết tật. Ngưỡng mộ tấm lòng và sự tận tụy của anh, chị xin được đi theo nhóm, mặc dù bản thân cũng là người khuyết tật. “Những hoạt động thiện nguyện của nhóm mà thiếu anh Toàn thì như mất cả linh hồn”, chị Tươi bộc bạch.

Tối thứ bảy, anh Toàn gửi tấm ảnh đang ram thịt, bảo hôm sau sẽ làm món bún thịt ram và nem nướng cho người bán vé số, người khó khăn ở phường Vĩnh Châu. Công việc thiện nguyện của anh vẫn lặng lẽ tiếp diễn như thế, không kể ngày đêm.

Với nhiều người, thành công là một vị trí cao, một mức lương tốt hay những lời ngợi khen. Còn với Châu Thành Toàn, thành công là mỗi chuyến đi về vùng quê xa xôi, là nụ cười của một bệnh nhân, hay đơn giản chỉ là lời cảm ơn từ một người xa lạ.

Đó là phần thưởng cho 27 năm không ngừng gieo yêu thương, và cũng là ngọn lửa khiến anh vững bước trên con đường mình đã chọn.