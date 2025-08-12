Bám làn 90km/h, xe tải "rùa bò" chạy 50-60km/h

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong đó, cấm ô tô tải, xe khách chạy vào làn đường sát dải phân cách (làn tốc độ cao nhất).

Nguyên nhân Cục CSGT đưa ra đề xuất trên xuất phát từ thực tế nhiều tài xế xe kinh doanh vận tải, xe khách đi tốc độ thấp đi ở làn đường tốc độ cao và chuyển làn đường liên tục làm cản trở, hạn chế khả năng lưu thông của đường cao tốc, gây ùn ứ.

Quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh, trước đây là cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, dù trước mắt không phải tuyến đường được thí điểm thực hiện đề xuất nêu trên, nhưng đây là tuyến đường "huyết mạch" đi qua Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn với lưu lượng phương tiện rất lớn.

Phóng viên Dân trí đã ghi nhận về thực trạng giao thông của xe tải, xe khách trên tuyến đường này.

Giống với đánh giá của Cục CSGT, "ý thức tham gia giao thông của người lái xe kinh doanh vận tải còn hạn chế, cá biệt có một số trường hợp cố tình vi phạm như điều khiển phương tiện tốc độ thấp đi ở làn đường tốc độ cao, đặc biệt là xe tải lớn, xe container".

Ở làn trong cùng, tốc độ tối đa 90km/h, tuy nhiên nếu liên tục "bám" làn này, ô tô con chỉ đi được tốc độ 50-70km/h, do "vướng" các xe tải chạy "rùa bò". Điều này khiến các xe con và phương tiện có nhu cầu đi với tốc độ cao hơn phải liên tục chuyển sang làn bên cạnh (làn 2 quy định tốc độ tối đa 70km/h) để vượt.

Tuyến quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh là đường hỗn hợp, với 3 làn, làn ngoài cùng dành cho xe máy (tốc độ tối đa 50km/h). Tuy nhiên, vì các lý do như: Xe khách, xe tải đi chậm ở làn 90km/h, không có làn dừng khẩn cấp... việc ô tô lấn vào làn xe máy hay xe máy phải buộc đi lấn sang làn ô tô tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Không ít thời điểm, các xe tải đi song song hoặc "sole" với tốc độ 50-70km/h khiến toàn bộ các ô tô phía sau không thể vượt.

Cũng có tình huống xe tải, xe khách chạy tốc độ 70km/h ở làn 90km/h. Như vậy, nếu ô tô phía sau muốn vượt ở làn giữa, tài xế sẽ buộc phải đi quá tốc độ ở làn này (70km/h), nếu không sẽ lại tạo ra trường hợp 2 xe đi song song.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT, cho biết thời gian tới, lực lượng chức năng cũng sẽ đề xuất nâng tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc, tránh tình trạng các phương tiện di chuyển chậm, gây ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh, nhiều trường hợp, 2 xe tải, một xe chạy ở làn 90km/h nhưng đi chậm hơn xe ở làn 70km/h. Trong đó, một tài xế vừa điều khiển xe, vừa nghe điện thoại.