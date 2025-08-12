Ảnh vệ tinh cho thấy Israel tập trung binh lực quy mô lớn gần Gaza

Ảnh chụp vệ tinh ngày 7/8 cho thấy sự tập trung lực lượng quân sự Israel tại cửa khẩu Karni gần đông bắc Gaza (Ảnh: MizarVision).

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7/8 cho thấy sự hiện diện dày đặc của binh sĩ và khí tài quân sự Israel tại khu vực cửa khẩu Karni, sát biên giới đông bắc Gaza. Đây là dấu hiệu cho thấy Tel Aviv đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn nhằm vào các cứ điểm của Hamas, trong bối cảnh xung đột kéo dài từ cuối tháng 10/2023 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguồn ảnh từ công ty vệ tinh Trung Quốc MizarVision cho thấy các đội hình di chuyển và bố trí thiết bị quân sự tương thích với giai đoạn chuẩn bị chiến đấu.

Cửa khẩu Karni, từng là tuyến trung chuyển hàng hóa và viện trợ nhân đạo, đã bị Israel đóng cửa từ năm 2011 và phá bỏ hoàn toàn vào năm 2022. Giờ đây, nơi này trở thành một phần của “Bức tường Sắt”, hệ thống phong tỏa siết chặt quanh Gaza.

Quyết định tăng cường quân sự diễn ra ngay sau khi nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza. Theo văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chiến dịch này không nhằm kiểm soát toàn bộ Gaza, nhưng được coi là bước leo thang chiến lược để làm suy yếu quyền lực của Hamas.

Trả lời trên Fox News, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ thiết lập một vành đai an ninh quanh Gaza thay vì trực tiếp điều hành khu vực này.

Từ cuối năm 2023, quân đội Israel đã nhiều lần tiến hành chiến dịch trên bộ tại Gaza, xen kẽ những giai đoạn ngừng bắn ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái mới nhất được đánh giá là tín hiệu rõ ràng cho khả năng mở rộng phạm vi tác chiến, đồng thời có thể kéo theo những trận giao tranh dữ dội hơn và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo.

Giới phân tích nhận định những tuần tới sẽ là thời điểm then chốt, khi Israel vừa triển khai lực lượng, vừa đối mặt áp lực giải cứu con tin, đồng thời xử lý các thách thức nhân đạo.