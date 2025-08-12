Hải Phòng chỉ đạo xử lý mương nước gần trại lợn bốc mùi

UBND TP Hải Phòng vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã Vĩnh Thuận kiểm tra, xác minh phản ánh về mương gần khu trại lợn ở xã này ô nhiễm nghiêm trọng. Các đơn vị phải có biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Hình ảnh mương nước ô nhiễm ngày 29/7 (bên trái, người dân cung cấp) và ngày 30/7 (Ảnh: Hoàng Dũng).

Cuối tháng 7, người dân xã Vĩnh Thuận phản ánh mương dẫn ra sông Luộc qua cống Trắng chuyển màu đen đặc, nổi váng trắng đục và bốc mùi, nghi do chất thải từ các trại lợn xả ra. Khu vực này thuộc thôn 6 An Bồ, tập trung nhiều nhà xưởng chăn nuôi, ô nhiễm nặng vào ngày nắng nóng hoặc sau mưa.

Ngày 29/7, video ghi lại cảnh mặt nước đen kịt, nổi váng lan truyền trên mạng xã hội. Sáng hôm sau, UBND xã Vĩnh Thuận kiểm tra, làm việc với các chủ trại. Kết quả ban đầu cho thấy nước thải từ hầm biogas rò rỉ ra mương. Các chủ trại được yêu cầu khắc phục ngay.

Ngày 31/7, xã Vĩnh Thuận lập tổ kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường tại khu trại lợn Xứ đồng Gốc Vông. Tổ công tác đang lấy mẫu nước thải phân tích, sau đó báo cáo UBND TP Hải Phòng và các sở, ngành liên quan.