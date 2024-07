Đầu tư 42 triệu Euro tái tạo bờ biển từng được bình chọn đẹp nhất châu Á

Ngày 3/7, tỉnh Quảng Nam và nhà tài trợ đã khởi động dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam".

Dự án được tài trợ từ vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và viện trợ không hoàn lại từ Liên minh châu Âu thông qua Quỹ WARM (Quỹ quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên).

Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng đã hoàn thành và phát huy hiệu quả (Ảnh: Công Bính).

Mục tiêu của dự án là phát triển các giải pháp toàn diện để ngăn chặn xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Cửa Đại, Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp bách về ổn định nhà ở và phục hồi kinh tế của người dân địa phương trong khu vực dự án.

Dự án được triển khai tại Hội An, sẽ góp phần nâng cao năng lực bảo vệ toàn bộ bờ biển và khôi phục các bãi biển một cách bền vững thông qua 2 giải pháp chính.

Dự án kết hợp các biện pháp bảo vệ công trình (kè chắn sóng, mỏ hàn) cho khu vực trải dài từ cửa sông Thu Bồn (Cửa Đại) lên phía bắc đến khu nghỉ dưỡng Victoria dài 5.000m và giải pháp mềm, dựa vào thiên nhiên.

Giải pháp nuôi bãi hy sinh tại khu vực mở rộng về phía Bắc (khu vực bãi An Bàng), góp phần khôi phục sự cân bằng trầm tích, duy trì bờ biển cục bộ và giảm nguy cơ xói lở sau công trình.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do AFD và EU tài trợ sau thời gian chuẩn bị đến nay đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai.

Tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, nên mới chỉ triển khai thực hiện được khoảng 2,3km trên hơn 6km bờ biển cần được bảo vệ.

Bờ biển Hội An là một bờ biển đẹp, từng được bình chọn đẹp nhất châu Á, từ sau năm 2014 đã bị sạt lở nặng, mất đi bãi tắm và làm hư hại đến hạ tầng dọc bờ biển. Tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng xói lở, bước đầu đã phát huy được hiệu quả.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - khẳng định, dự án này là bước tiến quan trọng góp phần đảm bảo tương lai phát triển của đường bờ biển Hội An thông qua các giải pháp toàn diện, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ biển trong khu vực.

Dự án sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.

"Cùng với sự nỗ lực hợp tác chung tay của các nhà tài trợ, đối tác, đặc biệt là AFD và EU, và những cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục nỗ lực tận dụng hiệu quả các nguồn lực được huy động, góp phần đảm bảo các cơ hội kinh doanh đồng đều, bình đẳng tới mọi thành phần kinh tế trong cộng đồng", ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Ông Olivier Brochet - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - cho biết, dự án này cho thấy hỗ trợ kỹ thuật và tài chính mà Chính phủ Pháp đang thực hiện thông qua AFD, thể hiện cách tiếp cận TeamEurope, để hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong xây dựng và thực hiện chính sách phát triển địa phương nhằm tăng cường khả năng phục hồi trước tác động của biến đổi khí hậu, vốn là một trong những ưu tiên hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

"Với 3.260km bờ biển, vùng duyên hải của Việt Nam dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng trong những thập kỷ tới. Vì vậy, cần phải có giải pháp lâu dài và tái đánh giá việc phát triển các khu du lịch ven biển.

Dự án này được triển khai tại Hội An, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, là cơ hội để phát triển thí điểm mô hình quản lý tổng hợp có sự tham gia của tỉnh, thành phố và các bên liên quan trong ngành du lịch", Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam bày tỏ.

Bên lề lễ khởi động dự án nêu trên, một cuộc họp kỹ thuật với các bên liên quan đã được tổ chức nhằm xây dựng lộ trình triển khai dự án cả về thể chế, tài chính nhằm đảm bảo các kết quả dự án đạt chất lượng, tính bền vững cao.

Sự kiện khép lại với ý kiến đồng thuận của đại diện các bên tham gia. Dự án mang lại hy vọng về sự phục hồi của khu vực bờ biển Hội An và sẽ trở thành ví dụ điển hình cho các dự án khác tại vùng bờ biển miền Trung Việt Nam.

Dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" dự kiến được đầu tư 42 triệu Euro (tương đương hơn 982 tỷ đồng), trong đó AFD cho vay 35 triệu Euro, EU tài trợ 2 triệu Euro, còn lại 5 triệu Euro là nguồn vốn đối ứng của tỉnh Quảng Nam.

Dự án dự kiến giải ngân lần đầu tiên vào tháng 10, giải ngân lần cuối vào tháng 12/2027.

Cũng tại bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam, dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đã xây dựng tuyến đê ngầm dài khoảng 1.530m nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án khởi công xây dựng từ tháng 7/2021, thi công hoàn thành tháng 5/2022 và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 10/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) đang triển khai dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.

Dự án này xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250-300m, có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, Công ty Cổ phần Đạt Phương đang thi công. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành ngày 30/8.