Tái tạo thành công bãi biển Cửa Đại

Dự án tái tạo bãi biển Cửa Đại (thành phố Hội An) - bãi biển từng được vinh danh là một trong 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á, thành công không những giúp cho người dân và du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An có điểm tắm biển, giải trí, mà còn giúp các nhà hàng, quán ăn trở lại hoạt động.

Tuyến đê ngầm dài khoảng 1.530m thuộc dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An (Ảnh: Công Bính).

Bà Hoa, một người bán nước giải khát ở bãi biển Cửa Đại, cho biết sau khi bãi biển được khôi phục năm 2022, những người như bà mỗi ngày cũng kiếm được đồng ra đồng vào nhờ bán nước giải khát và đồ ăn cho người đi tắm biển.

"Trước dịch Covid-19, bãi biển bị sạt lở gần đến đường. Không có khách đến tắm, những người bán quán nước như chúng tôi thất nghiệp. Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, khách vắng tanh nên cũng không buôn bán được gì. Sau đó nhà nước bỏ tiền đầu tư tái tạo lại bãi biển, chúng tôi mới buôn bán trở lại", bà Hoa nói.

Bà Hoa là một trong hàng chục chủ quán bám bãi biển Cửa Đại mưu sinh. Dọc bãi biển Cửa Đại còn nhiều nhà hàng, quán ăn khác cũng mở cửa bán trở lại, khách cũng bắt đầu đông. Ai cũng mong muốn bãi biển Cửa Đại không bị sạt lở để không phải nơm nớp lo sợ khi mỗi mùa mưa bão về.

Bờ biển Cửa Đại đã được tái tạo thành công, trải qua 2 mùa mưa bão, bờ biển không bị xói lở (Ảnh: Công Bính).

Theo lãnh đạo phường Cửa Đại, năm 2022, bờ biển Cửa Đại được tái tạo, từ đó đến nay du khách quay trở lại tắm biển, người dân cũng có chỗ buôn bán, các nhà hàng, quán ăn cũng hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư dự án - cho hay, dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại được xây dựng tuyến đê ngầm dài khoảng 1.530m nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án khởi công xây dựng từ tháng 7/2021, thi công hoàn thành tháng 5/2022 và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 10/2022.

Trong những ngày hè nóng nực, người dân và du khách đổ về biển Cửa Đại tắm biển rất đông (Ảnh: Công Bính).

"Dự án sau khi hoàn thành đã giải quyết được hiện tượng sạt lở nghiêm trọng và cực kỳ phức tạp đối với bờ biển Hội An, đảm bảo ổn định bền vững lâu dài, phục hồi cơ bản các bãi tắm, tạo cảnh quan bãi biển, thu hút và phát triển dịch vụ du lịch, ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương", ông Nguyễn Ngọc Tân nói.

Đầu tư gần 1.200 tỷ đồng tái tạo bãi biển Hội An

Chủ đầu tư đang triển khai dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.

Dự án này xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250-300m, có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Dự án đang thi công tiếp theo là kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Ảnh: Công Bính).

Dự án được khởi công từ tháng 11/2023. Cuối năm 2023 thời tiết trên biển không thuận lợi nên chưa triển khai được hạng mục đê ngầm và tạo bãi, chỉ thi công công việc ở bến, bãi tạm trên bờ; đến tháng 4 mới triển khai thi công trên biển.

Đến nay, đã triển khai đúc hoàn thành khối haro theo khối lượng hợp đồng, đang triển khai thi công xây dựng hạng mục đê ngầm và sẽ triển khai hạng mục nạo vét tạo bãi khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

"Đây là dự án thuộc hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, góp phần hoàn thiện hệ thống công trình, nâng cao hiệu quả phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo lại bãi biển, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Những chiếc xà lan chở đá xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo (Ảnh: Công Bính).

Đối với dự án đã hoàn thành, ông Đào Tô Văn - Phó chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần Đạt Phương - cho biết, đoạn đã thi công không bị xói lở nhiều và hiện nay đã ổn định. Đối với dự án đang triển khai, biện pháp thi công cũng không khác nhiều với dự án hoàn thành. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành ngày 30/8.

Dự án tái tạo biển Hội An là dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, Quảng Nam" có tổng vốn 42 triệu Euro (tương ứng hơn 982 tỷ đồng) đang triển khai các thủ tục, dự kiến khởi công vào tháng 1/2025 và hoàn thành vào tháng 12/2026.

Dự án có chiều dài gần 3.400m, từ cửa sông (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về hướng Bắc đến biên giới phía Bắc của khách sạn Victoria.

Chủ đầu tư hy vọng khi hoàn thành, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai nhằm chống xói lở, bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển của thành phố Hội An nói riêng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam nói chung.