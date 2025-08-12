Nghiên cứu kỹ việc chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng cho biết tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) giai đoạn 1 có dự kiến phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Trong đó Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận, các chuyến bay không theo lịch.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tất cả các hãng hàng không đang khai thác tàu bay code C (A321/320, B737…) hoặc các chuyến bay dài dưới 1.000km, các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đơn vị tư vấn kiến nghị phương án sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng cho rằng phương án trên vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Do đó Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác.

Xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành để sớm báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9.

Trước đó ACV cho biết liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn công tác quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất hai phương án.

Trong đó, phương án 1 sẽ chuyển toàn bộ hoạt động bay quốc tế về sân bay Long Thành.

Ưu điểm của phương án này là tập trung hóa hoạt động khai thác quốc tế, tăng hiệu quả vận hành hệ thống và giảm chi phí. Hình thành rõ ràng vị thế của sân bay Long Thành là cảng trung chuyển quốc tế chính.

Song phương án này có hạn chế là khách tại TPHCM đi chuyến bay quốc tế chặng ngắn có thể gặp bất tiện do sân bay Long Thành cách xa trung tâm thành phố hơn so với Tân Sơn Nhất.

Đối với phương án 2 sẽ phân chia khai thác giữa hai sân bay theo đặc thù cự ly đường bay. Khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn, tập trung chủ yếu đường bay dưới 1.000km.

Sân bay Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, cùng với một phần lượng khách nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai sân bay là Tân Sơn Nhất khai thác 20% tổng lưu lượng quốc tế, còn lại 80% là sân bay Long Thành.