Tài xế ở TPHCM xoay xở với bài toán xe máy điện

"Khi đã chạy xe điện, tôi không có ý định quay lại xe xăng nữa," ông Nguyễn Quang Hải, một tài xế giao hàng tại TPHCM, chia sẻ với phóng viên.

Quyết định đầu tư 48 triệu đồng cho chiếc xe máy điện có thể đi 220km mỗi lần sạc đã giúp ông giải quyết được bài toán chi phí. "Mỗi ngày tôi chỉ tốn 10.000 đồng tiền điện, một năm tiết kiệm được cả chục triệu so với xe xăng", ông Hải nhẩm tính.

Tuy nhiên, lựa chọn của tài xế này không dành cho số đông. Hành trình "điện hóa" của các tài xế công nghệ tại TPHCM bắt đầu với những trăn trở đời thường, như: làm sao để có xe vừa túi tiền mà vẫn chạy được cả ngày.

Bài toán thời lượng pin

Khi lựa chọn xe điện, hầu hết tài xế mong muốn sở hữu một chiếc xe với thời lượng pin lớn, đi được xa và sạc đầy pin trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một chiếc xe máy điện càng đáp ứng được nhiều yêu cầu thì giá thành càng đắt.

Anh Bùi Long Phụng, tài xế đang chạy xe máy điện tại TPHCM, cho biết chiếc xe của anh có giá khoảng 22 triệu đồng, sạc đầy pin trong 3-4 giờ và có thể đi được 100km mỗi lần sạc.

Với giới hạn pin như vậy, anh Phụng phải chia ngày làm việc của mình ra thành 2 ca. Ca đầu từ sáng sớm đến trưa, sau đó chạy xe về nhà cắm sạc, từ 16h lại chạy tiếp đến tối.

Ông Nguyễn Quang Hải hành nghề tài xế giao hàng bằng xe máy điện (Ảnh: Ngọc Tân).

Cũng từng chạy xe máy cùng hãng anh Phụng mua, tài xế giao hàng Nguyễn Quang Hải lại tỏ ra không hài lòng với những dòng xe có thời lượng pin thấp. Qua tìm hiểu các mẫu xe trên thị trường, ông đã bỏ ra 48 triệu đồng để mua một chiếc xe máy điện cao cấp hơn, sạc đầy trong 7 giờ và mỗi lần sạc đi được 220km.

Ông Hải đã trải qua 3 trải nghiệm, từ tài xế xe máy xăng, đến thuê xe máy điện và cuối cùng là sở hữu một chiếc xe máy điện của riêng mình. Ông cho biết khi đã dùng xe máy điện rồi thì không có ý định quay trở lại xe xăng bởi xe điện tiết kiệm chi phí nhiên liệu hơn hẳn.

"Hiện nay, tôi chỉ tốn 10.000 đồng tiền điện mỗi ngày để sạc đầy chiếc xe, chạy được 220km. Trung bình mỗi tháng tốn 300.000 đồng. Mỗi năm tiết kiệm được hàng chục triệu đồng so với việc chạy xe xăng", nam tài xế chia sẻ.

Là người dân gốc TPHCM, ông Hải cũng cho biết lựa chọn của mình không thể áp dụng với số đông. Không phải ai cũng có gần 50 triệu đồng để mua một chiếc xe điện có thời lượng pin tốt. Cũng không phải ai cũng có nhà riêng để thoải mái sạc xe, nhiều tài xế ở trọ gặp khó khăn vì chủ nhà không cho sạc xe qua đêm.

Không phải tài xế nào cũng có thể ghé về nhà vào giữa ngày như anh Phụng, hoặc mua một chiếc xe đắt tiền có thể chạy cả ngày như ông Hải. Với nhiều tài xế sử dụng xe điện, việc tiếp cận các điểm sạc xe công cộng trở thành nhu cầu thiết yếu.

Một quán cà phê võng kết hợp dịch vụ sạc xe điện tại phường Tân Thuận, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo ghi nhận của phóng viên tại một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận, TPHCM), chủ quán đã bố trí không gian cho cả chục chiếc xe máy điện có thể cắm sạc cùng lúc. Giá sạc xe là 5.000 đồng/giờ. Tài xế thường tốn khoảng 15.000-20.000 đồng mỗi lần sạc.

"Khi chưa có các trạm sạc công cộng thì mô hình quán cà phê nghỉ trưa kết hợp sạc xe khá hữu ích. Có vài trạm sạc xe máy điện đặt ở tầng hầm các trung tâm thương mại, nhưng không tiện cho chúng tôi bằng mô hình này", anh V.T., tài xế xe máy điện tại TPHCM, chia sẻ với phóng viên.

Hiện, TPHCM chỉ có khoảng 600 điểm sạc công cộng, đáp ứng dưới 10% nhu cầu dự kiến cho 350.000 đến 400.000 xe máy điện trong tương lai. Đồng thời, các điểm sạc hiện tại chưa đáp ứng tốt nhu cầu tài xế công nghệ, như không gần nơi nghỉ, ăn uống, giao hàng, khiến việc tiếp cận bất tiện và tốn thời gian.

Nhiều triển vọng cải tiến công nghệ

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, "thời gian sạc" đang là rào cản lớn khiến người dùng e ngại chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến tuổi thọ pin cũng khiến nhiều tài xế cân nhắc.

Trong bối cảnh nhiều tài xế đắn đo xem dòng xe nào có thời lượng pin lớn và sạc nhanh hơn, một nhóm tài xế khác lại lựa chọn công nghệ xe máy điện pin rời, có thể đổi pin tại các trạm đổi pin công cộng.

Một trạm đổi pin xe máy điện tại phường Xóm Chiếu, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đề án chuyển đổi 400.000 xe máy công nghệ từ chạy xăng sang chạy điện, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, trên địa bàn thành phố có một doanh nghiệp đang phát triển hệ sinh thái xe máy điện pin rời cho tài xế giao hàng. Tính đến tháng 6, doanh nghiệp này đã lắp đặt gần 50 trạm đổi pin trên địa bàn TPHCM.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, công nghệ hoán đổi pin tuy hứa hẹn giảm thời gian chờ, đòi hỏi đầu tư lớn và phụ thuộc vào tiêu chuẩn pin của từng hãng, chưa thể triển khai đại trà, trừ khi có bộ tiêu chuẩn thống nhất.

Trước thực trạng trạm sạc và trạm đổi pin tại TPHCM còn rất "sơ khai", nhóm lập đề án nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy hoạch không gian trạm sạc và trạm đổi pin.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng 3.000 điểm sạc và đổi pin công cộng trước tháng 12/2028, đảm bảo bán kính phục vụ từ 800m trở xuống trong các phường nội thành và từ 2 km trở xuống tại các trục logistics liên tỉnh.

Trên vỉa hè đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM), một tài xế công nghệ đang làm quen với chiếc xe máy điện mới mua. Anh bày tỏ hài lòng với lựa chọn đổi từ xe xăng sang xe điện, nhưng vẫn còn lăn tăn không rõ dòng xe mà mình lựa chọn đã tối ưu hay chưa.

"Tôi vừa mua một chiếc xe máy điện thì nghe tin có hãng khác quảng cáo một mẫu xe điện pin "trâu" hơn. Cũng hơi tiếc, nhưng thôi lỡ mua rồi", nam tài xế chia sẻ.

Đôi khi, sự đắn đo của tài xế còn nằm ở chỗ công nghệ xe máy điện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Nhà sản xuất liên tục cho ra mắt phiên bản xe có thời lượng pin tốt hơn, khiến những dòng xe mới ra mắt trước đó nhanh chóng lỗi thời. Nhiều tài xế có tâm lý "chờ sản phẩm mới sắp ra mắt".