Bóc gỡ đường dây tội phạm công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Ngày 11/8, Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có quốc tịch Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng, về hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Đối tượng YI HUAIMOU tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi trên.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ thêm 2 đối tượng Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, là vợ của Trà), cùng trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cùng thời điểm trên, cơ quan công an triển khai tổ công tác bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc), anh trai của YI HUAIBIN, là 1 trong 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã bị giữ khẩn cấp trước đó tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) khi đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến 30 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.