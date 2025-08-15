Kỵ binh Cảnh sát cơ động biểu diễn ở trung tâm Hải Phòng

Ngày 15/8, tại dải trung tâm thành phố Hải Phòng, chương trình diễu hành và biểu diễn kỵ binh chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra trong không khí sôi nổi, rộn ràng.

Trong ảnh Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng tặng hoa 2 đội biểu diễn.

Sự kiện do Công an thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Công tác chính trị tổ chức, nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của lực lượng, khơi dậy niềm tự hào và tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới.

Lúc 8h30, tại Quảng trường Nhà hát lớn, tiếng kèn, trống hùng tráng của Đoàn quân nhạc Công an nhân dân vang lên, mở màn cho đoàn kỵ binh gồm 80 cán bộ, chiến sĩ và 40 chiến mã diễu hành qua các tuyến phố Trần Hưng Đạo – Quang Trung – Nguyễn Đức Cảnh – Trần Phú – Trần Bình Trọng, rồi trở lại quảng trường.

Đội kỵ binh sẵn sàng biểu diễn phục vụ các đại biểu và nhân dân.

Các chiến sĩ thuộc Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã trình diễn nhiều kỹ thuật, chiến thuật sử dụng ngựa nghiệp vụ: điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành; ngựa chạy kiệu theo hàng ngang; ngựa chạy đại giải phóng hai tay; bật lên, xuống ngựa trong tình huống khẩn cấp; điều khiển ngựa chạy đại kết hợp sử dụng gậy Tonfa, gậy 1,2m và kỹ thuật điều khiển ngựa nằm.

Hai bên đường, hàng nghìn người dân thành phố Cảng tập trung từ sớm để theo dõi. Khi đoàn kỵ binh đi qua, nhiều tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới xem, chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc hiếm có. Một số người cao tuổi chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến kỵ binh biểu diễn ngay giữa lòng thành phố.

Kết thúc lộ trình, đoàn kỵ binh dừng lại tại Quảng trường Nhà hát lớn, dành thời gian giao lưu với nhân dân.

