Ô tô dừng đột ngột trước đèn xanh, tài xế xe sau né "bằng cả tính mạng"

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 8/11 trên đường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang.

Ô tô dừng đột ngột trước đèn xanh, tài xế xe sau hối hả đánh lái tránh (Nguồn video: OFFB).

Theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu: Xanh, vàng, đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian.

Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người lái xe phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

Khi tín hiệu đèn màu vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp.

Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người lái xe được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Như vậy, tín hiệu đèn xanh là được đi chứ không phải bắt buộc đi. Tuy nhiên, việc dừng xe đột ngột giữa đường có thể bị phạt nếu gây cản trở giao thông hoặc gây tai nạn.

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau.

Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

Trong khi đó, nếu dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

"Xe màu trắng đi sau xe tải nên tài xế bị khuất tầm nhìn, chắc không nhìn rõ đèn xanh đèn đỏ. Xe có "cam" thì chạy quá nhanh dù gần đến giao lộ. Xe màu trắng dừng như vậy là sai nhưng xe phía sau cũng cần kiểm soát tốc độ, nhất là khi gần tới giao lộ, dù đèn xanh hay đèn đỏ. Lúc nào cũng phải tính đến trường hợp khẩn cấp.

Nhỡ không phải tài xế dừng xe đột ngột mà là tình huống xe gặp sự cố hoặc có chướng ngại vật bất ngờ thì sao? Đã xảy ra biết bao nhiêu vụ ô tô lao nhanh qua ngã tư gặp người vượt đèn đỏ bên kia dẫn tới tai nạn nghiêm trọng rồi. Không chỉ là chuyện đúng sai mà là chuyện an toàn. Xe phía sau cần giữ khoảng cách và kiểm soát tốc độ thì mới kịp xử lý", tài khoản Hoàng Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Lê Linh nêu ý kiến: "Nhiều khả năng chiếc xe màu trắng vừa chuyển làn sang, tài xế ngẩng lên thấy đèn đỏ, chưa định hình được là đèn đỏ rẽ trái nên phanh gấp. May mà phía sau không phải là xe tải, xe container".