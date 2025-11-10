Cảnh tượng “như tận thế” khi siêu bão Phượng Hoàng càn quét Philippines

Người dân dọn dẹp đống đổ nát trên đường cao tốc ở Dipaculao, Philippines sau khi bão Phượng Hoàng đổ bộ (Ảnh: Getty).

Sóng lớn do siêu bão Phượng Hoàng (Fung - Wong) gây ra đã nhấn chìm Sinbanali, một ngôi làng ven biển gần thủ đô Manila của Philippines, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa giữa những trận mưa xối xả.

Ivy Villamor, người dân làng Sinbanali, cho biết tiếng gió hú dữ dội trong cơn bão Phượng Hoàng, cùng với hình ảnh tàn phá do cơn bão Kalmaegi gây ra tuần trước, đã khiến cô vô cùng sợ hãi.

“Chúng tôi không muốn bị cuốn ra biển, nên chúng tôi đã vội vã đến đây”, Villamor chia sẻ tại khu vực sơ tán ở thành phố Bacoor.

“Gió hú, mưa không ngớt. Cứ như thể đây là ngày tận thế vậy”, Villamor nói thêm.

Cô mô tả âm thanh do bão “có lẽ còn to hơn cả tiếng máy bay”.

Villamor dùng bữa sáng cùng con gái Nicole 11 tuổi. Cô bé cho biết cha mình, Jayson, đã trở về nhà để kiểm tra xem ngôi nhà của họ còn nguyên vẹn không.

Gia đình Villamor nằm trong số gần 1.000 dân làng được sơ tán đến trường tiểu học Bacoor vào đêm 9/11 khi bão Phượng Hoàng đổ bộ.

Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines

Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ vào tỉnh Aurora, trên đảo chính Luzon của Philippines vào tối 9/11.

Chính quyền đã chủ động sơ tán 1,3 triệu người ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cũng trực tiếp kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình khẩn cấp.

Nhờ các biện pháp ứng phó kịp thời, Philippines chỉ ghi nhận 2 người chết vì bão Phượng Hoàng, thấp hơn đáng kể so với bão Kalmaegi, cơn bão đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người hồi đầu tháng.

Tuy nhiên, khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị bão Phượng Hoàng phá hủy, theo Phó Giám đốc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Bernardino Rafaelito Alejandro IV.

Jessica Amposta, một người dân ở khu vực bão Phượng Hoàng đổ bộ, cho biết cô không đợi những người lớn tuổi trong làng kêu gọi sơ tán. Cô và bạn đời, Richard Marivelez, một công nhân xây dựng, đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho các con, từ 5 đến 9 tuổi, trước khi cơn bão đổ bộ.

“Chúng tôi đã quen với chuyện này. Đây là một chuỗi sự kiện tồi tệ đối với chúng tôi. Mưa lớn thật đáng sợ. Nước dâng lên rất nhanh và các thiết bị giám sát cho thấy nước đã ngập đến lưng nhà chúng tôi chỉ trong vài giờ”, Amposta nói, nhớ lại việc gia đình đã phải sơ tán 3 lần trong năm qua.

“Tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Nhưng chúng tôi vẫn may mắn hơn Cebu, vì chúng tôi vẫn còn sống”, Amposta nói, đề cập một khu vực khác của Philippines, nơi cơn bão Kalmaegi đã tàn phá nặng nề.

Analyn Benairez, 25 tuổi, ban đầu khá ngần ngại khi phải sơ tán.

“Chúng tôi đã cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Nhưng khi mưa không ngớt, chúng tôi đành phải làm vậy”, Benairez nói, tay ôm chặt ba lô nhỏ đựng quần áo của con trai 4 tuổi.

“Ban đầu, chúng tôi không muốn rời đi, nhưng chúng tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ở Cebu. Tôi nghĩ đến con trai mình. Nếu nước tràn vào, chúng tôi sẽ gặp rắc rối vì không ai trong chúng tôi biết bơi”, Benairez nói thêm.

Một tuyến đường bị phá hủy do bão ở Dipaculao, Philippines (Ảnh: Getty).

Jerome, chồng của Benairez, cho biết họ đã chuẩn bị mọi thứ và lắng nghe chính quyền địa phương. Một ngày trước khi bão Phượng Hoàng đổ bộ, các nhà chức trách đã khảo sát một vòng khu vực.

Khi họ sơ tán, Jerome cho biết nước đã dâng đến ngang thắt lưng, nhưng bây giờ đang rút dần. "Hy vọng chúng tôi sẽ về nhà và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa", anh nói.

Ông Alejandro, quan chức phòng vệ dân sự, cho biết 132 ngôi làng đã bị ngập lụt. "Đã có báo cáo về tình trạng triều cường dâng cao ở các khu vực ven biển, sau đó là một số vụ lở đất", ông nói thêm.

Ông xác nhận một số khu vực ở tỉnh Aurora vẫn "bị cô lập do lở đất", nhưng hoạt động dọn dẹp sẽ được tiến hành ngay lập tức.

Ông cho biết chính phủ đã triển khai gần 1.000 đội tìm kiếm cứu nạn để ứng phó với bão Phượng Hoàng, cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

"Mặc dù bão Phượng Hoàng đã ra khỏi đất liền, nhưng nó sẽ tiếp tục gây mưa ở Luzon, và các hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân của chúng tôi vẫn tiếp tục", ông xác nhận, đồng thời nói thêm rằng "vẫn còn nguy hiểm" ở một số khu vực.