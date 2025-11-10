Ông Trần Sỹ Thanh: Công việc của Hà Nội "vô cùng lớn, không có ngày nghỉ"

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và tri ân các cán bộ nguyên là lãnh đạo thành phố được Trung ương điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã thay mặt bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, phát biểu.

Ông Thanh cho biết với cá nhân ông, thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài (3 năm 4 tháng) nhưng được làm việc, cống hiến tại Hà Nội là một vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là những ký ức không thể nào quên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo ông Thanh, mỗi ngày công tác ở thủ đô, ông luôn cảm nhận rất rõ sức nặng trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với những tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho Hà Nội.

Ông cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của thủ đô.

Theo ông Thanh, nhìn lại chặng đường vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị.

"Cho phép tôi được bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới từng cơ quan, đơn vị, tới mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô đã chung sức, đồng lòng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua", ông Thanh nói.

Ông cũng cho biết được nhận nhiệm vụ công tác mới ở Trung ương là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định mọi thành quả của Hà Nội là kết tinh của truyền thống ngàn năm văn hiến, của bản lĩnh và trí tuệ người Hà Nội, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động của toàn Đảng bộ.

"Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó đặc biệt, là mái nhà thân yêu đã cho tôi nhiều tình cảm, sự ủng hộ và trải nghiệm quý giá, là nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao", ông Thanh chia sẻ.

Trên cương vị mới, ông Thanh cho biết sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, dấn thân, đổi mới, sáng tạo; tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Tôi sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển thủ đô", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói.

Chia sẻ với tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung - người được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh cho biết công việc của thành phố "vô cùng lớn, vô cùng khó", "không có ngày nghỉ".

Ông Thanh mong các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thủ đô tiếp tục ủng hộ để Hà Nội có những bước chuyển mình quan trọng, xứng đáng với sự tin cậy, mong đợi của nhân dân, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm.