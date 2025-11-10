Bộ Nội vụ tập huấn cán bộ công chức cấp tỉnh, xã ở 8 tỉnh thành phía Nam

Hội nghị là một hoạt động nằm trong chương trình công tác năm 2025 của Bộ Nội vụ nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thanh Tuyết cùng 120 đại biểu đại diện các Sở, ngành của tỉnh, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức cấp xã, phường.

Các đại biểu cùng tham gia tổng kết, đánh giá những kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nội dung khác được báo cáo tại hội nghị là về vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ với kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Lồng ghép trong các nội dung, 120 đại biểu cũng được báo cáo, trao đổi và cung cấp một số thông tin về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, những thuận lợi, khó khăn, điểm nghẽn cần khắc phục.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, hội nghị còn thảo luận, đề xuất, định hướng một số nội dung của ngành Nội vụ triển khai chương trình công tác giai đoạn 2026-2035. Các đại biểu cũng cho ý kiến về hướng tích hợp 3 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình trong giai đoạn tới để khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, cắt giảm thủ tục hành chính và thực hiện hiệu quả các chương trình.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được xây dựng cho 10 năm tới (2026-2035) dài hơn so với giai đoạn 2021-2025. 3 chương trình độc lập cũng được tích hợp trong một. Bộ tiêu chí của chương trình được thiết kế cũng tích hợp lại, gồm 10 nhóm khác nhau, bổ sung chỉ tiêu hạnh phúc của Liên hợp quốc, tiêu chí ứng phó biến đổi khí hậu, tiêu chí sản xuất xanh và bền vững,…

Hội nghị tập huấn đã hoàn thành, đạt được yêu cầu đề ra là giúp cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã nắm được kiến thức, kỹ năng để tổ chức thực hiện chương trình đạt kết quả trong bối cảnh vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.