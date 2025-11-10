Quang Hải ghi bàn, CLB Công an Hà Nội bám sát đội đầu bảng Ninh Bình

Trước CLB CAHN được đánh giá cao hơn, lại thi đấu trên sân đối phương, nhưng CLB Hà Tĩnh vẫn chọn lối chơi tấn công phóng khoáng trước đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking.

CLB CAHN mạnh hơn so với đội Hà Tĩnh (Ảnh; Đỗ Minh Quân).

Lối chơi có phần phóng khoáng của đội Hà Tĩnh giúp cho các cầu thủ của CLB CAHN có rất nhiều khoảng trống để khai thác. Sau nhiều pha tấn công, CLB CAHN có bàn mở tỷ số ở phút 26.

Trong pha bóng này, Leo Artur chuyền bóng điểm rơi rất thông minh, để Minh Phúc thoát ra sau hàng thủ đối phương. Minh Phúc khống chế bóng khéo léo, trước khi anh dứt điểm đánh bại thủ môn Thanh Tùng bên phía Thanh Hóa trong pha đối mặt, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Quang Hải có bàn thắng trong trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sang hiệp hai, CLB CAHN tiếp tục chơi tấn công. Đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để tìm thấy bàn thắng thứ hai trong trận đấu này.

Phút 53, tiền đạo ngoại Rogerio Alves đón đường chuyền của Đình Trọng. Rogerio Alves dứt điểm đưa bóng chạm chân một hậu vệ đội khách, đổi hướng bay vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN.

CLB CAHN bám sát ngôi đầu bảng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 81, CLB CAHN có thêm bàn thắng thứ 3. Lần này, Quang Hải có pha dứt điểm tuyệt đẹp từ khoảng 25m, đưa bóng vào lưới đội Hà Tĩnh, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà trên sân Hàng Đẫy.

Trận thắng này giúp CLB CAHN củng cố vị trí nhì bảng LPBank V-League 2025-2026. Họ có 23 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 4 điểm. Dù vậy, CLB CAHN đang thi đấu ít hơn đối thủ hai trận.