Liên Bỉnh Phát xin phép bạn gái trước khi diễn tình cảm với Tam Triều Dâng

Chiều 10/11, phim Bẫy tiền tổ chức buổi giới thiệu tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Oscar Dương cùng dàn diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Mai Cát Vi...

Ê-kíp phim "Bẫy tiền" ra mắt truyền thông chiều 10/11 tại TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

Bẫy tiền kể về Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát), một nhân viên tài chính, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc vì ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Từ đây, mọi quyết định và lựa chọn của anh không chỉ gây nguy hiểm tính mạng mà còn kéo theo bi kịch cho những người anh yêu thương, trong đó có bạn gái Thanh Tâm (Tam Triều Dâng).

Trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng, Liên Bỉnh Phát cho biết Bẫy tiền thuộc thể loại tâm lý, giật gân, vai Đăng Thức cũng có những khác biệt nên anh kỳ vọng mang lại sự mới mẻ cho khán giả.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ về sự trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Ban tổ chức).

Tương tác giữa Liên Bỉnh Phát và bạn diễn Tam Triều Dâng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong các clip hậu trường, hai diễn viên có những hành động thân thiết, cử chỉ ngọt ngào, khiến người hâm mộ rộ lên nghi vấn "phim giả tình thật". Tuy nhiên, Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đều phủ nhận.

Liên Bỉnh Phát cho biết: "Diễn xuất không chỉ là công việc mà còn là đam mê, nên tôi rất có trách nhiệm khi nhận một vai diễn nào đó. Chúng tôi hóa thân trọn vẹn để thể hiện nhân vật, còn tôi xác định tách bạch rõ giữa đời thường và phim ảnh. Trước khi đóng phim này, tôi cũng đã xin phép bạn gái rồi".

Với Tam Triều Dâng, khi được hỏi việc Liên Bỉnh Phát công khai có bạn gái liệu có ảnh hưởng đến quá trình làm việc chung hay không, nữ diễn viên cho rằng cô và bạn diễn thống nhất không để đời tư ảnh hưởng đến phim ảnh.

"Anh Phát tạo cho tôi cảm giác thoải mái, an toàn khi làm việc chung. Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi nghĩ rằng những vấn đề cá nhân sẽ ảnh hưởng đến bộ phim", Tam Triều Dâng nói.

Tam Triều Dâng khoe nhan sắc ở thảm đỏ (Ảnh: Bích Phương).

Tam Triều Dâng cho biết thêm, hai nhân vật trên phim gắn bó sâu đậm suốt 4 năm nên cô và Liên Bỉnh Phát đã trao đổi rất nhiều để xây dựng từng chi tiết, làm sao để có tương tác gần gũi, tự nhiên nhất, giúp khán giả tin vào câu chuyện, tin vào mối tình.

"Trước tiên mình phải tin mình là nhân vật. Tôi may mắn khi làm việc cùng anh Phát vì anh ấy có cùng suy nghĩ với tôi. Qua những trao đổi, chúng tôi đi đến thống nhất rằng chúng tôi xem nhau là Đăng Thức và Thanh Tâm", nữ diễn viên 9X nói.

Diễn viên Kiều Oanh cũng gây bất ngờ cho khán giả khi trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Lần này, "kiều nữ làng hài" mang đến vai diễn khác biệt so với những hình ảnh hài hước quen thuộc trước đây.

Trước câu hỏi so sánh với những người đồng nghiệp cùng thời đã thành công ở mảng điện ảnh, Kiều Oanh thẳng thắn thừa nhận: "Nếu nói về mảng điện ảnh, tôi là tân binh, nhưng là tân binh có... thâm niên. Những năm qua cũng có nhiều lời mời, nhưng tôi chọn lựa kỹ lưỡng.

Nghệ thuật cũng là cái duyên, tùy vào sự sắp xếp của Tổ nghiệp. Nếu mình nhận quá nhiều phim, mình sẽ không đảm bảo được chất lượng cho từng vai diễn".

Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21/11.