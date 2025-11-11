U17 Indonesia xuất sắc chiến thắng, làm nên lịch sử ở World Cup

U17 Indonesia đã trải qua hai trận ra quân khá thất vọng ở giải U17 World Cup 2025 (tại Qatar) khi thất bại 1-3 trước U17 Zambia và 0-4 trước U17 Brazil. Do đó, đoàn quân của HLV Nova Arianto bắt buộc phải thắng trong trận đấu cuối cùng với U17 Honduras để nuôi hy vọng đi tiếp.

U17 Indonesia giành chiến thắng lịch sử ở World Cup (Ảnh: PSSI).

Cuối cùng, đội bóng xứ vạn đảo đã không phụ lòng mong đợi của cổ động viên (CĐV). Họ đã thi đấu xuất sắc và hạ gục đại diện của CONCACAF với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của U17 Indonesia trong lịch sử tham dự giải U17 World Cup.

Trước đó, họ từng tham dự giải đấu với tư cách chủ nhà vào năm 2023 nhưng chỉ giành được 2 trận hòa và thua 1 trận. Xa hơn, U17 Indonesia còn là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành chiến thắng ở giải U17 World Cup. Trước đó, U17 Thái Lan từng dự giải đấu năm 1999 và toàn thua cả 3 trận.

Với chiến thắng trước U17 Honduras, U17 Indonesia kết thúc với vị trí thứ ba bảng H với 3 điểm. Tuy nhiên, hy vọng đi tiếp của đại diện Đông Nam Á rất mong manh khi có hiệu số bàn thắng khá thấp là -5.

Họ phải chờ đợi một trong các đội bóng xếp thứ ba các bảng đấu khác như U17 Anh, U17 CH Séc, U17 Saudi Arabia, U17 Paraguay thua rất đậm ở lượt trận cuối (vào tối 11/11) mới hy vọng lọt vào nhóm 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé đi tiếp.

Bước vào trận đấu, U17 Indonesia nhập cuộc khá chủ động. Họ đã sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 8 sau pha dứt điểm của Nazriel Alvaro. U17 Honduras cũng đáp trả với cơ hội của Denzel Arzu ở phút 16.

Trong những phút tiếp theo, hai đội thi đấu giằng co. Không bên nào có thể phá vỡ thế bế tắc trong hiệp 1. Dù vậy, mọi thứ đã thay đổi trong hiệp 2.

Phút 47, U17 Indonesia được hưởng quả phạt đền khi Darell Oliva của Honduras phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Evandra Florasta đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo.

Bóng đá Indonesia đã khẳng định vị thế ở cấp độ trẻ (Ảnh: Antara).

Tuy nhiên, tới phút 54, U17 Honduras đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Lần này, tới lượt Putu Panji phạm lỗi trong vòng cấm. Cầu thủ Luis Suazo của U17 Honduras đã kết thúc thành công quả phạt đền, san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thua, U17 Indonesia không ngừng tấn công. Tới phút 72, Fadly Alberto đã giúp đội bóng Đông Nam Á vượt lên dẫn trước 2-1 sau pha dứt điểm quyết đoán. Trong những phút cuối, U17 Indonesia tìm mọi cách để giữ chiến thắng. Họ thi đấu rất rắn và liên tục phạm lỗi với đối thủ. Cuối cùng, họ đã thành công khi giữ vững tỷ số 2-1 cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Bảng xếp hạng bảng H giải U17 World Cup (Ảnh: Wiki).