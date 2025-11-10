NSND Huỳnh Tú: "SOOBIN hát xẩm là sự trả ơn cho bố"

Ngày 10/11, ca sĩ SOOBIN chính thức ra mắt MV Mục hạ vô nhân, kết hợp cùng bố (NSND Huỳnh Tú) và NSND Tự Long, lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc dân gian Việt Nam.

Đây được xem là bước đi đột phá của SOOBIN, khi anh đưa chất liệu xẩm vào, hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại.

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV, NSND Huỳnh Tú cho biết, suốt gần 60 năm qua, ông luôn mong mỏi con trai sẽ làm gì đó liên quan đến nghề nghiệp của mình, đặc biệt là về âm nhạc truyền thống. MV lần này với NSND Huỳnh Tú là "một sự trả ơn của SOOBIN dành cho bố".

Tuy nhiên, khi được hỏi về màn hát xẩm của SOOBIN, NSND Huỳnh Tú nhận xét "chưa đạt lắm" khiến cả khán phòng bật cười.

Về phía SOOBIN, nam ca sĩ cho biết, anh từng ước mơ có một ca khúc sử dụng đàn bầu và anh đã làm được. Vì thế, anh sẽ tiếp tục phát huy âm nhạc truyền thống trong các sản phẩm của mình.

SOOBIN và bố - NSND Huỳnh Tú (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, Mục hạ vô nhân từng tạo nên cơn sốt khi được SOOBIN trình diễn trong hai đêm nhạc tại Hà Nội. MV ca khúc được nam ca sĩ xây dựng theo phong cách hài hước, dí dỏm về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói trêu ghẹo một cô gái, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học.

Bằng sự lém lỉnh và nghệ thuật trào phúng, đạo diễn đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách mộc mạc, dí dỏm mà vẫn hiện đại trong từng khung hình.

MV quy tụ dàn diễn viên khách mời gồm NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự xuất hiện của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian.

Bên cạnh đó, SOOBIN công bố chiến dịch cộng đồng mang tên “Xẩm đến trường”, hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại các điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

NSND Tự Long và diễn viên Lan Thy trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình 15 năm theo đuổi nghệ thuật với nhiều thăng trầm, SOOBIN không giấu được sự xúc động. Nam ca sĩ khẳng định "nghệ sĩ phải có những giấc mơ lớn" và "ngày nào còn đi hát thì mục tiêu sẽ luôn lớn dần".

Sắp tới đây, SOOBIN sẽ tổ chức live concert (hòa nhạc) ALL-ROUNDER THE FINAL tại TPHCM vào ngày 29/11. Vừa qua, nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài theo dõi đêm nhạc của "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Chia sẻ về việc này, SOOBIN thừa nhận đây là lần đầu tiên anh đi xem concert của nghệ sĩ nước ngoài và thấy "mở mang tầm mắt rất nhiều".

Nam ca sĩ đã có dịp quan sát các khâu âm thanh, ánh sáng, pháo hoa, cũng như theo dõi cách nghệ sĩ quốc tế giao lưu và làm chủ sân khấu. Điều này giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm cho concert của mình.

So với show diễn tại Hà Nội, chương trình sẽ có sự thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa SOOBIN và dàn khách mời Binz, Rhymastic, nhóm Tân Binh Thăng Cấp, concert còn nhiều “ẩn số” chưa được bật mí.