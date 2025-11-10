Đất không có sổ đỏ ở TPHCM có thể được hỗ trợ 100% giá khi bị thu hồi

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương giải quyết về "các biện pháp, mức hỗ trợ khác" đối với từng dự án cụ thể trên địa bàn.

Theo đó, 102 phường, xã (thuộc TPHCM cũ) được giao nghiên cứu Quyết định số 5516 ngày 2/12/2024 về thí điểm ủy quyền cho TP Thủ Đức, quận, huyện quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác của từng dự án cụ thể để bảo đảm chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất, tài sản trên đất bị thu hồi.

Giải pháp này được áp dụng đến hết ngày 31/12, nhằm thực hiện xuyên suốt, đồng bộ các quy định của Luật Đất đai 2024, và kịp tiến độ giải ngân của thành phố.

Người dân bàn giao mặt bằng làm dự án Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: H.H.).

Theo chủ trương trên, hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất phi nông nghiệp (bao gồm đất ở) từ trước ngày 1/7/2014, không vi phạm pháp luật về đất đai, nhưng không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, không tranh chấp, đang dùng ổn định được hỗ trợ 100% giá đất.

Trong đó, trường hợp đất từng được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trước ngày 15/10/1993, được hỗ trợ bằng 100% giá đất cụ thể được duyệt. Trường hợp đất được dùng vào mục đích phi nông nghiệp từ 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 cũng được hỗ trợ với mức trên, nhưng phải trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp có đất nông nghiệp được thu hồi sẽ nhận hỗ trợ 100% giá đất cụ thể được duyệt.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước 15/10/1993, có vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc các trường hợp được xem xét cấp sổ hồng, được hỗ trợ bằng 70% giá đất cụ thể được duyệt; trường hợp sử dụng từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 được hỗ trợ bằng 56% giá đất; sử dụng đất phi nông nghiệp từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 được hỗ trợ bằng 42% giá đất.

Ngoài ra, người sử dụng đất nông nghiệp chưa có sổ đỏ, sổ hồng tự ý chuyển mục đích, xây dựng nhà ở trước ngày 1/7/2014, có khuôn viên riêng biệt, có cư trú tại địa chỉ sẽ được hỗ trợ 100% giá đất ở cụ thể được duyệt, nhưng trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.