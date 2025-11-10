Bệnh viện Bạch Mai có phòng mô phỏng tiếp cận mạch máu hiện đại

Ngày 10/11, Bệnh viện Bạch Mai đưa vào hoạt động Phòng thực hành mô phỏng tiếp cận mạch máu hiện đại, đánh dấu bước tiến mới trong đào tạo y khoa và nâng cao an toàn điều trị truyền tĩnh mạch tại Việt Nam. Cùng ngày, bệnh viện ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn công nghệ y tế toàn cầu có lịch sử hơn 125 năm.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 bệnh nhân ngoại trú và chăm sóc khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Nhiều trường hợp thuộc nhóm bệnh nặng, cần can thiệp mạch máu phức tạp.

Với máy siêu âm hướng dẫn, việc tiếp cận mạch máu sẽ chính xác, an toàn. Hệ thống với đường truyền, dung dịch mô phỏng máu để nhân viên y tế thực hành, thao tác như trên người bệnh (Ảnh: Thành Dương).

"Với phòng mô phỏng hiện đại này, nhân viên y tế có thể thực hành, nâng cao kỹ năng tiếp cận mạch máu theo chuẩn quốc tế. Việc này đặc biệt quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ và nhiễm trùng huyết", PGS Giáp nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, lĩnh vực truyền tĩnh mạch - một kỹ thuật phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu thực hiện không đúng quy chuẩn.

Phòng mô phỏng được đặt tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh viện Bạch Mai, trang bị hệ thống mô hình mô phỏng mạch máu và máy siêu âm hướng dẫn thủ thuật. Đây là mô hình đào tạo thực hành giúp bác sĩ, điều dưỡng rèn kỹ năng tiếp cận mạch máu an toàn trước khi thực hiện trên người bệnh thật.

"Đây là cơ hội tuyệt vời để hơn 10.000 nhân viên y tế từ các bệnh viện tỉnh và địa phương đến Bệnh viện Bạch Mai hàng năm có cơ hội thực hành và học hỏi kỹ thuật tiếp cận mạch máu tiên tiến", PGS Giáp thông tin.

Theo PGS Giáp, mục tiêu của việc hợp tác nhằm tiến tới nhân rộng thành công chương trình thiết lập đường truyền tĩnh mạch ra các trung tâm y tế cấp tỉnh và địa phương (Ảnh: Thành Dương).

Theo các bác sĩ, nhờ hệ thống mô phỏng và máy siêu âm định vị mạch máu, học viên có thể thực hành các thủ thuật như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, chọc hút dịch màng phổi, dẫn lưu ổ bụng… với độ chính xác cao hơn và giảm rủi ro khi thực hành trên bệnh nhân.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bên cạnh hoạt động đào tạo chuyên sâu, bệnh viện đặc biệt đề cao vai trò của việc xây dựng bằng chứng khoa học và thu thập dữ liệu lâm sàng thực tế.

"Đây là nền tảng để cung cấp cơ sở vững chắc, thuyết phục Bộ Y tế và các đồng nghiệp trên toàn quốc về tính an toàn, hiệu quả, và đặc biệt là phân tích hiệu quả chi phí của phương pháp tiếp cận mạch máu tiên tiến này.

Đây chính là cách tiếp cận mang tính học thuật, khoa học nhất để đảm bảo khả năng mở rộng và nhân rộng thành công chương trình thiết lập đường truyền tĩnh mạch ra các trung tâm y tế cấp tỉnh và địa phương, một mục tiêu mà chương trình hợp tác hướng tới", PGS Giáp cho biết.