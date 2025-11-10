Nổ lớn tại trụ điện ở Đà Nẵng, cả khu dân cư tối om

Tối 10/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trụ điện đầu đường số 4, gần một công ty trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Theo người dân địa phương, khoảng 17h40 cùng ngày, trụ điện bất ngờ phát nổ, kèm theo lửa và khói bốc lên.

Vị trí nơi phát ra tiếng nổ lớn (Ảnh: Hoài Sơn).

Sự cố khiến nhiều công ty trong khu công nghiệp phải tạm dừng sản xuất; hàng loạt quán ăn, cửa hàng dọc đường Âu Cơ (đoạn qua chung cư Hòa Khánh) và khu dân cư chợ Thanh Vinh bị mất điện trong giờ cao điểm.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Cùng lúc, nhân viên điện lực khẩn trương có mặt để kiểm tra và khắc phục sự cố để khôi phục cấp điện trở lại cho người dân.

Đến 19h30 cùng ngày, khu vực xảy ra sự cố đã có điện trở lại.