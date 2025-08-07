HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua 14 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm; báo cáo việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; trình nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND hai cấp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cho biết, trong hơn 7 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kép: sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,63%, đứng đầu các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, bằng khoảng 85% dự toán cả năm.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 2, khóa X, bà Đặng Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, đã trình bày báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 2 nhân sự là đại biểu Võ Văn Dũng và đại biểu Nguyễn Văn Dũng.

Báo cáo trước HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, sau sáp nhập, tỉnh đã tiếp nhận toàn bộ gần 68.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh Tây Ninh trước đây và tỉnh Long An trước đây. Trong đó, vốn tiếp nhận từ tỉnh Long An cũ là hơn 40.000 tỷ đồng; vốn tiếp nhận từ tỉnh Tây Ninh trước sáp nhập là hơn 27.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn.

HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, mang tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm 2025 đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9-9,5% và phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 14 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách và các chế độ chính sách, quy định việc áp dụng các nghị quyết quy phạm pháp luật.

Theo chính sách mới được thông qua, tỉnh sẽ áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng đối với một số lĩnh vực khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

HĐND tỉnh Tây Ninh đánh giá rất cao sự tích cực, đổi mới, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đã chủ động, đồng hành, trách nhiệm, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà. Đến trưa cùng ngày, Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.