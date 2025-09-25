Bão Ragasa vừa tan, bão Bualoi dự báo vào Biển Đông trong đêm 26/9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 25/9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão Rasaga - bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh.

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Về cơn bão Bualoi, theo cơ quan khí tượng thủy văn, lúc 13h ngày 25/9, tâm bão đang trên vùng biển phía Đông Philippines với sức gió cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

Bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong đêm 26/9 (Ảnh: NCHMF).

Theo dự báo, khoảng 13h ngày 28/9, bão mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, tốc độ 25km/h, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo dự báo, bão Bualoi là cơn bão mạnh và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ nước ta.

Theo thống kê, đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận gần 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, sắp tới là Bualoi), cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn.

Các chuyên gia cho biết tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường, cao điểm bão tại khu vực này là tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.

Với nền nhiệt bề mặt biển đang cao bất thường, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là hoàn toàn có thể.

Ngoài cơn bão Bualoi (bão số 10) sắp hình thành, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.