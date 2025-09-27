"Cán bộ là cái gốc, phải chọn đúng người đúng việc, đủ đức đủ tài"

Tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới

Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội Đảng bộ thành phố lần này là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới, khát vọng phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Cần Thơ sẽ khẳng định vị thế trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: CTV).

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế như: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đạt yêu cầu; trình độ năng lực một bộ phận đảng viên và cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

"Kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn, kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Cải cách hành chính chưa quyết liệt, giải ngân đầu tư công còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu tính kết nối, chưa phát huy tốt hạ tầng giao thông hàng không, đường thủy. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khoa học - công nghệ còn hạn chế", người đứng đầu Quốc hội nêu rõ.

Lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, đủ tài

Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không, cảng biển, văn hoá sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác.

Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội (Ảnh: CTV).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra 5 yêu cầu trọng tâm trong đó, yêu cầu TP Cần Thơ cần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của thành phố; đảm bảo sự đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, đủ tài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Người đứng đầu Quốc hội yêu cầu Cần Thơ tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cần Thơ phải vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thành phố cần tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ ở những vị trí còn thiếu; thu hút người tài cống hiến cho thành phố; chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ”.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Cần Thơ thực hiện đồng bộ, quyết liệt 7 Nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng vừa qua. Nghiên cứu kiến nghị Trung ương tổng kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu “Cần Thơ - đô thị sông nước”; khai thác bản sắc văn hoá sông nước, trở thành điểm đến quốc tế; thực hiện đồng thời phát triển đô thị và phát triển nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, ổn định để phát triển bền vững.