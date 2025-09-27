Đồng Nai bắt 2 vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ ở khu vực biên giới

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lộc Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ các loại trên quốc lộ 13.

Theo đó, tối 26/9, lực lượng công an bắt giữ Trần Thanh Nam (SN 2006, ngụ xã Lộc Thạnh, Đồng Nai) và Lê Trung Thành (SN 1980, ngụ xã Lộc Ninh, Đồng Nai) khi đang bốc xếp các thùng pháo nổ trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Lộc Ninh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ trên 2 ô tô tổng cộng 18 thùng hàng, bên trong có 314 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 550kg.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 580kg pháo nổ tối 26/9 (Ảnh: CA ĐN).

Khám xét nhà kho của Trần Thanh Nam, cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 thùng pháo có trọng lượng 30kg. Tổng cộng số pháo bị thu giữ là 580kg.

Trước đó, ngày 24/9, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ trái phép từ khu vực biên giới về tỉnh Thanh Hóa bằng ô tô 7 chỗ. Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế N.V. (37 tuổi, ở xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) chở 10 bao tải màu đen, bên trong có 200 hộp pháo với tổng khối lượng 353kg.

Cả 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.