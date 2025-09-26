Lý do ngôi nhà 2 tầng ở Hải Phòng bị xây nhầm trên đất người khác

Theo bản án của TAND khu vực I - Hải Phòng, tháng 8/2024, vợ chồng ông Hữu nhờ một người tên Ngọc Anh đứng ra mua hộ lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ. Lô đất có nguồn gốc do một người đàn ông tên Hậu bán cho môi giới, sau đó chia thành 7 lô, mỗi lô 60m2.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương (Ảnh: UBND phường Thiên Hương).

Ông Hữu thỏa thuận mua lô đất thứ hai từ ngõ đi vào. Tháng 9/2024, khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông bắt đầu xây nhà trên vị trí do môi giới chỉ dẫn.

Đến 29/10/2024, khi được cấp sổ đỏ, ông mới biết thửa đất của mình thực tế là lô số 6 chứ không phải lô số 2. Lúc này ngôi nhà 2 tầng đã hoàn thiện phần thô.

Tháng 11/2024, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ca và bà Nguyễn Thị Loan - chủ sở hữu hợp pháp lô đất số 2 - phát hiện sự việc và gửi đơn khiếu nại. UBND xã Kiền Bái nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng.

Ông Hữu sau đó đề nghị đổi đất hoặc bồi thường giá trị quyền sử dụng 550 triệu đồng, song vợ chồng bà Loan không đồng ý. Ông cho biết toàn bộ ngôi nhà là tiền của vợ chồng ông xây dựng, không có sự đóng góp của ai khác.

Vợ chồng bà Loan khởi kiện ra tòa. Sau bản án sơ thẩm của TAND khu vực I - Hải Phòng, ông Hữu đã kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Ngày 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xác minh.

Tối 25/9, ông Hữu cho biết gia đình đang chờ kết quả kháng cáo. “Trong trường hợp bất đắc dĩ, gia đình tôi sẽ thuê "thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà về đúng vị trí lô đất của mình”, ông nói.