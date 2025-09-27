Bão Bualoi có khả năng mạnh thêm, giữ nguyên hướng di chuyển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 27/9, bão số 10 (bão Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 30-35km/h.

Đến 13h ngày 28/9, bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.

Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km/h và có khả năng mạnh lên.

Lúc 1h ngày 29/9, bão Bualoi trên đất liền khu vực Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, cho biết Quân đội hiện duy trì hơn 417.460 cán bộ, chiến sĩ ứng trực sẵn sàng ứng phó với bão Bualoi.

Bên cạnh đó, Quân đội cũng duy trì gần 9.100 phương tiện các loại (hơn 5.700 ô tô, hơn 170 tàu, hơn 2.260 xuồng ca nô, 400 xe đặc chủng và 6 máy bay) sẵn sàng trong mọi tình huống để ứng phó với cơn bão Bualoi.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Do ảnh hưởng của bão Bualoi khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội

Dự báo từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 27 đến ngày 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.