Hải Phòng phấn đấu là thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Sáng 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: VGP).

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và phân bổ số lượng, chỉ định đại biểu dự Đại hội XIV.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng gồm 78 ủy viên, Ban Thường vụ có 20 ủy viên.

Ông Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy; các Phó Bí thư gồm các ông Đỗ Mạnh Hiến, Lê Văn Hiệu, Lê Ngọc Châu và Phạm Văn Lập.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 6 quan điểm phát triển, 29 chỉ tiêu chủ yếu, 5 đột phá chiến lược và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Địa phương duy nhất cả nước đạt tăng trưởng hai con số liên tiếp 10 năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.

Theo Thủ tướng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt nhiều thách thức chưa có tiền lệ, Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, tổ chức bộ máy từng bước ổn định, hiệu quả. Chính quyền hai cấp vận hành đồng bộ, cải cách hành chính và chuyển đổi số luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả chính quyền nâng cao.

Kinh tế - xã hội duy trì tăng trưởng ấn tượng. Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước đạt tăng trưởng hai con số liên tiếp 10 năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa.

Thành phố có 4 năm liên tục thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng, tổng thu 5 năm (cùng Hải Dương) đạt khoảng 670.000 tỷ đồng. Hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị - nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân nâng cao.

Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, song cũng nêu hai băn khoăn.

Một là năng lực lãnh đạo, quản trị của một số tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền còn hạn chế, cần chuyển nhanh sang mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Hai là cần cơ chế, chính sách đột phá để biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển bền vững, xứng tầm với vị thế thành phố Cảng.

Thủ tướng đồng tình với 5 bài học kinh nghiệm thành phố đã rút ra, đồng thời bổ sung 3 nội dung: đoàn kết là quyết định; con người là trung tâm, không hy sinh công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng; kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược và lâu dài.

Nhìn về chặng đường tới, Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng cần chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh, linh hoạt ứng phó với tình hình thế giới biến động nhanh và khó lường. Thành phố phải đóng góp nhiều hơn, xứng đáng hơn để cùng cả nước thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Hải Phòng tiếp tục đổi mới tư duy, “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Thành phố cần giữ vững vai trò tiên phong, là trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nhấn mạnh ba vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, xây dựng Đảng trên cơ sở 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung dân chủ là quan trọng nhất. Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy sức mạnh văn hóa.

Thứ ba, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với ba chủ động: xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phòng thủ linh hoạt, công nghệ cao; hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất.

Phát huy truyền thống thành phố Cảng anh hùng, Thủ tướng kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Phòng đoàn kết, quyết tâm cao hơn, tạo thế và lực phát triển mới. Thành phố cần phấn đấu theo phương châm “Đoàn kết - Giàu mạnh - Hiện đại - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc”, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa hài hòa, đáng sống, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước.