Hơn 1.800m2 đất cuối cùng của dự án chắn biển Nha Trang được thu hồi

UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 26/9 đã có thông báo thu hồi hơn 1.800m2 do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa đang sử dụng.

Theo UBND phường Nha Trang, lý do thu hồi bởi đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng theo quy định.

Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara nằm sát bãi biển phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Chính quyền địa phương yêu cầu Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa có trách nhiệm xử lý tài sản gắn liền với đất để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình xử lý tài sản gắn liền với đất.

Theo hồ sơ, năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê hơn 28.000m2 mặt đất và 10.000m2 mặt nước biển để xây khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Khu nghỉ mát nằm bên bờ vịnh Nha Trang, phía đông đường Trần Phú, thuộc phường Nha Trang. Dự án chắn hướng nhìn ra biển, do vậy người dân Nha Trang mong muốn khu nghỉ mát sớm được di dời.

Năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê khu đất rộng hơn 24.000m2 ở Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để xây dựng địa điểm kinh doanh mới.

Năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 10.000m2 mặt nước biển của khu nghỉ mát nêu trên, giao cho chính quyền địa phương làm bãi tắm công cộng.

Hai năm sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa ngừng đón khách tại khu nghỉ mát Evason Ana Mandara, tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình để trả lại đất cho tỉnh.

Từ tháng 1/2024 đến giữa năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt ban hành các quyết định thu hồi hơn 26.200m2 của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara giao chính quyền địa phương quản lý.

Cũng trong thời gian này, các hạng mục của khu nghỉ mát bị phá bỏ, trả lại mặt bằng. Hiện nay, chính quyền địa phương trưng dụng làm bãi đỗ xe, công viên ven biển.