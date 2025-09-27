Công nhân kiện hãng xe điện Tesla, đòi bồi thường 51 triệu USD

Ông Peter Hinterdobler (50 tuổi) từng làm việc tại nhà máy của hãng xe điện Tesla đặt tại thành phố Fremont, bang California, Mỹ. Ông Peter vừa khởi kiện hãng Tesla (Mỹ) và doanh nghiệp chế tạo robot FANUC (Nhật) với yêu cầu nhận được khoản tiền bồi thường 51 triệu USD.

Tháng 7/2023, ông Peter từng bị một cánh tay robot khổng lồ lắp đặt trong nhà máy "tấn công" bất ngờ, bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, ông Peter phải trải qua quá trình điều trị y tế kéo dài ước tính tiêu tốn 1 triệu USD.

Tỷ phú Elon Musk đang đối diện với vụ kiện của một nam công nhân đòi bồi thường 51 triệu USD (Ảnh minh họa: CNBC).

Xét tới những thiệt hại về lâu dài gây ra bởi vụ tai nạn lao động này, ông Peter yêu cầu bồi thường khoản tiền khổng lồ từ Tesla và đã chính thức nộp đơn kiện ra tòa án bang California, Mỹ.

Trong đơn kiện, ông Peter miêu tả chi tiết vụ tai nạn lao động. Cụ thể, khi ông đang tham gia tháo dỡ một robot trong nhà máy, cánh tay của robot bất ngờ vung lên với một lực rất mạnh mà không có cảnh báo trước. Lực của cánh tay robot kết hợp với lực đối trọng hơn 3.500kg khiến ông bất tỉnh tại chỗ và trải qua quá trình điều trị y tế kéo dài sau vụ tai nạn.

Ông Peter cho rằng bản thân đã bị thiệt hại nặng nề, bao gồm tổn thất về khả năng lao động, mất thu nhập, ảnh hưởng tâm lý, đau đớn thể chất... Theo ông Peter, chỉ riêng quá trình điều trị y tế trong tương lai đã khiến ông tiêu tốn thêm khoảng 6 triệu USD. Vì vậy, ông muốn nhận được khoản bồi thường 51 triệu USD.

Ông Peter cho rằng Tesla cần phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này bởi họ đã không đưa ra được quy trình vận hành an toàn trong nhà máy. Các biện pháp để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn, chẳng hạn như ngắt điện tuyệt đối, chằng buộc robot để đảm bảo không có vấn đề xảy ra trong lúc tháo dỡ... đã không hề được thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Peter cũng đề cập trong đơn kiện rằng tập đoàn chế tạo robot FUNAC đã thiếu trách nhiệm trong việc khuyến cáo cách thức vận hành, tháo lắp robot do đơn vị này sản xuất.

Theo ông Peter, nhà máy Tesla tại thành phố Fremont chỉ đưa ra thêm các yêu cầu an toàn đối với các cỗ máy robot sau vụ tai nạn xảy ra với ông.

Hiện tại, cả Tesla và FUNAC đều không đưa ra bình luận về vụ kiện này.

Ngày 1/9, Tesla vừa đưa ra kế hoạch chiến lược giai đoạn 4 và vạch rõ lộ trình trong tương lai cho doanh nghiệp. Theo đó, trí tuệ nhân tạo và robotics sẽ là trọng tâm phát triển của Tesla trong tương lai gần. Hãng sẽ tập trung vào việc phát triển các robot thực hiện nhiệm vụ và các xe tự hành không cần vô lăng, không có gương chiếu hậu.

Tesla xác định đây là những mục tiêu đầy thách thức. Vì vậy, gói chi trả lương dành riêng cho tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk - Tổng giám đốc điều hành của Tesla - cũng được đẩy lên con số ấn tượng... 1.000 tỷ USD.

Phía Tesla ước tính, nếu đạt được các mục tiêu phát triển công nghệ như đã vạch ra, giá trị doanh nghiệp sẽ được nâng lên mức 8.500 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Hiện tại, tỷ phú Elon Musk dẫn đầu cuộc đua trong giới tỷ phú với mức tài sản 488 tỷ USD.