Ông Lê Tiến Châu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ngày 27/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Thành ủy.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Đ.X.).

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 người; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 20 người.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Mạnh Hiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Các Phó Bí thư Thành ủy gồm: ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố, được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2026-2031; ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tín nhiệm của Đại hội. Ông nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Châu khẳng định tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ đoàn kết, bản lĩnh, tận tâm phục vụ Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu khi nhận nhiệm vụ (Ảnh: Đ.X.).

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban Bí thư cũng quyết định thành lập Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.