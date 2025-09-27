TPHCM mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi

Chiều 27/9, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết, hồi 13h, bão Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Do hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế. Tại TPHCM, hoàn lưu bão cũng gây ảnh hưởng gián tiếp khiến mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều khu vực ở TPHCM xuất hiện dông. Đến trưa, mưa lớn đổ xuống các phường Linh Xuân, Thủ Đức, Tam Bình, phường An Phú Đông, xã Bà Điểm, xã Hóc Môn,...

Ảnh hưởng của bão Bualoi, TPHCM sẽ mưa lớn từ hôm nay đến thứ hai (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cơn bão đặc biệt

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, đánh giá, bão Bualoi là một cơn bão đặc biệt. Khi hoạt động ngoài phía Đông Philippines, đây chỉ là một cơn bão bình thường. Tuy nhiên, khi đổ bộ vào miền Trung Philippines, cường độ cơn bão bất ngờ tăng mạnh lên cấp 11-12. Tính đến trưa 27/9, bão số 10 đã đạt cấp 12 giật cấp 15-16.

Theo các trung tâm dự báo trên thế giới, khi cơn bão này vượt qua Hoàng Sa tiến về các tỉnh miền Trung, cường độ cơn bão sẽ còn mạnh lên, có thể đến cấp 13, giật cấp 16-17.

Mưa lớn có thể khiến một số khu vực ở TPHCM ngập úng cục bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Cơn bão này rất đặc biệt, khi đi qua các quần đảo, nó không suy giảm mà càng ngày càng mạnh lên. Ngoài ra, tốc độ cơn bão cũng quá nhanh 30-35km/h, gấp đôi tốc độ của một cơn bão bình thường", bà Lan đánh giá.

Dự kiến tối chủ nhật và rạng sáng thứ hai, tâm bão có thể đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị. Cơn bão di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, tiến vào khu vực miền Trung nước ta.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn cho TPHCM và Nam Bộ

Theo bà Lan, hoàn lưu của bão Bualoi rộng, kéo dài từ phía Nam của đồng bằng Bắc Bộ đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Sáng 27/9, dù bão còn cách bờ khoảng 500km, những ổ mây dông đi trước bão đã gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Tại khu vực Nam Bộ, từ hôm qua đến nay, đuôi bão (rìa Tây Nam của hoàn lưu bão) đã quét qua Trường Sa và các tỉnh phía Nam, trong đó có TPHCM gây mưa to, gió giật mạnh.

Thời điểm này, triều cường tại TPHCM đã giảm, tuy nhiên mưa lớn kéo dài từ hôm nay đến thứ hai, mưa nhiều đợt trong ngày có thể khiến một số khu vực ở TPHCM và Nam Bộ xảy ra ngập úng và nguy cơ sạt lở bờ sông, ven biển.

Mặc dù ảnh hưởng gián tiếp, nhưng hoàn lưu đuôi bão đi kèm những ổ mây dông khiến TPHCM có mưa to và có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chú ý giông lốc và các điểm ngập khi ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bà Lan khuyến cáo, người dân TPHCM khi ra đường cần tìm chỗ tránh trú khi có dông lốc, tránh cây cối ngã đổ. Không lưu thông trên đường ngập nước, các nơi có dòng nước chảy xiết, nguy cơ bị cuốn vào cống, nguy cơ bị ngã do gặp ổ gà trên mặt đường.

Bên cạnh đó, người dân nếu không có việc cần thiết hạn chế ra ngoài trong điều kiện thời tiết xấu. Trong trường hợp mưa ngập, nước tràn vào nhà, người dân nên tắt nguồn điện.