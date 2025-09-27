SK của Hàn Quốc muốn đầu tư dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Thanh Hóa

Chiều 27/9, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mới đây đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH SK Innovation (Hàn Quốc) về việc xúc tiến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn, theo phương án tích hợp với cụm nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.

Trước đó, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2024, thuộc danh mục các dự án nguồn điện quan trọng cấp quốc gia, ưu tiên của ngành năng lượng và được yêu cầu đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Minh Hằng).

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH SK Innovation đề xuất đầu tư dự án có công suất 1.500MW tại Khu kinh tế Nghi Sơn, sử dụng 33,9ha đất và 8,46ha mặt nước. Dự án cũng bao gồm tuyến ống kết nối đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).

Tổng vốn đầu tư dự án là khoảng 51.585 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), dự kiến khởi công vào tháng 1/2027 và vận hành thương mại vào quý IV/2030. Doanh nghiệp ước tính dự án sẽ đóng góp khoảng 79.575 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong suốt vòng đời.

Ngoài dự án này, nhà đầu tư còn bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển trung tâm dữ liệu AI, mô hình năng lượng phân tán (DER), giải pháp DPPA tích hợp năng lượng tái tạo - LNG. Đồng thời, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư thêm một nhà máy điện có công suất 1.500MW tại Thanh Hóa trong tương lai.

Đại diện Công ty TNHH SK Innovation phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Hằng).

Đại diện Công ty TNHH SK Innovation nhấn mạnh tính khả thi của phương án phát triển cụm dự án LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn theo hướng tích hợp hạ tầng, thay vì triển khai riêng lẻ nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Theo doanh nghiệp, phương án này sẽ giúp gia tăng đáng kể tính cạnh tranh cho dự án nhờ sử dụng chung kho LNG, cầu cảng, đê chắn sóng với Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, qua đó giảm chi phí đầu tư khoảng 700 triệu USD.

Bên cạnh đó, trong phương án thiết kế kỹ thuật, doanh nghiệp cũng đã tối ưu việc bố trí thiết bị và đường ống dẫn khí LNG, rút ngắn hành trình vận chuyển khí, từ đó nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn vận hành.

Với phương án mới, Công ty TNHH SK Innovation cho biết dự án sẽ khả thi về mặt tiến độ vận hành thương mại vào năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh). Dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung ứng ổn định cho các ngành công nghiệp trọng điểm tại Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Mai Xuân Liêm đánh giá cao đề xuất đầu tư của nhà đầu tư phía Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn thống nhất với chủ trương xúc tiến dự án.

Khu vực dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập (Ảnh: Cảnh Toàn).

Sau buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm đầu mối, nhằm phối hợp cùng nhà đầu tư và các cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc, triển khai nhanh các phần việc cần thiết.

Về kỹ thuật và phương án kho, bến, ông Liêm nhấn mạnh, các giải pháp cơ bản đã được thống nhất. Tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để triển khai đồng bộ, bảo đảm sự phù hợp về quy hoạch và pháp lý.

Ông cũng đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để tỉnh có cơ sở xem xét và thực hiện thủ tục chấp thuận dự án trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Công ty TNHH SK Innovation khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, cùng các cơ quan liên quan của tỉnh Nghệ An, nhằm sớm hoàn thiện lộ trình và các mốc tiến độ chi tiết cho toàn bộ dự án.