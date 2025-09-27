Yêu cầu các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế cấm biển trước 17h

Chiều 27/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế triển khai ngay một số nhiệm vụ cấp bách ứng phó bão Bualoi (cơn bão số 10) và mưa lũ sau bão.

“Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; hoàn thành việc cấm biển trước 17h ngày 27/9”, công điện nêu rõ.

Tàu cá ngư dân Quảng Trị về neo đậu tránh trú bão số 10 (Ảnh: Tiến Thành).

Các địa phương phải tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú; sơ tán người trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng đến nơi an toàn; hoàn thành trước 15h ngày 28/9.

Triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu, nhất là tại các vị trí: Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị).

Công điện yêu cầu chủ hồ, cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các hồ trên lưu vực sông Mã, sông Cả.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, tại Nghệ An, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường (Ảnh: Hoàng Lam).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực xung yếu để xử lý tình huống ngay giờ đầu. Đặc biệt lưu ý không để chia cắt, gián đoạn về giao thông; không để thiếu lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian ứng phó với bão, mưa lũ sau bão.

Dự báo, sáng 28/9 bão Bualoi sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và đến đêm cùng ngày đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

Do hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Các dự báo của quốc tế cũng đều nhận định khi bão Bualoi di chuyển vào Biển Đông sẽ đi dọc ven biển miền Trung rồi đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng đêm 28/9.