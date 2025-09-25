Hôm nay, bão Ragasa đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão Ragasa (bão số 10), khu vực ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên từ gần sáng 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Sâu trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, trọng tâm ảnh hưởng của bão là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó Quảng Ninh là khu vực chịu tác động trực tiếp của gió, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 9.

Dự báo trưa 25/9, bão Ragasa đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 8-9. Bão sẽ gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Lào Cai.

Bão Ragasa sẽ gây mưa lớn diện rộng cho khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày 25-26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Theo dự báo, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Diễn biến của bão Ragasa:

Chiều 18/9, một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 18 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão có tên quốc tế là Ragasa.

Sáng 22/9, bão Ragasa đạt cường độ cấp 16 (cấp siêu bão), đến chiều cùng ngày siêu bão đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Tối 22/9, siêu bão Ragasa vượt qua vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 với cường độ bão tiếp tục mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Ngày 23/9, bão quét Đài Loan, làm vỡ một hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ sau đó kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn một cây cầu bắc qua sông Mã Thái An. Bão gây ngập lụt ở nhiều thị trấn và gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho Đài Loan.

Cùng ngày, bão quét qua TP Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 241km/h. Đây là sức gió vượt kỷ lục 196km/h năm 2018 của bão Mangkhut.

Bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Bão Ragasa di chuyển với tốc độ nhanh, khoảng 20-25km/h. Hoàn lưu hoạt động của bão rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100km xung quanh mắt bão.