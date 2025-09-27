Bí thư Cần Thơ: Vừa là đô thị trung tâm vừa gắn bó sâu nặng với nông nghiệp

Ngày 27/9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (Ảnh: CTV).

Ông Tùng khẳng định, Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở tầm nhìn, định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, coi trọng công tác cán bộ, về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương. Trong đó, nghiên cứu kiến nghị Trung ương tổng kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các định hướng, giải pháp được Chủ tịch Quốc hội gợi mở sẽ giúp thành phố phát huy, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế và ngày càng khẳng định thành phố Cần Thơ là trung tâm về kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, là động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Đảng bộ thành phố bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao trọng trách, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách to lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng như của từng Thành ủy viên trước niềm tin, sự kỳ vọng của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân thành phố, nhất là trong giai đoạn phát triển mới.

"Với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ xin hứa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đem hết tâm sức, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng khẳng định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, ông Lê Quang Tùng bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, luân chuyển và giao trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà nghĩa tình, hào sảng; cho biết, đây là vinh dự cũng là cơ hội quý báu để học hỏi, rèn luyện và phát triển.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế duy trì ổn định, hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn đổi mới mạnh mẽ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống người dân ở cả khu vực thành thị và nông thôn ngày càng nâng cao.

"Bước vào giai đoạn mới, với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, Cần Thơ mang trong mình trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm, hiện đại, năng động, vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng bằng. Đây là cơ hội để thành phố phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững và bao trùm", Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cho biết.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự phối hợp, ủng hộ của các bộ, ngành, các địa phương trong vùng; và trên hết là sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, quyết tâm xây dựng Cần Thơ vừa hiện đại, văn minh, vừa giàu đẹp, trù phú, nghĩa tình - thực sự trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.