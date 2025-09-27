Philippines công bố thiệt hại sau 2 trận bão liên tiếp

Bão kéo theo lũ lụt ở Philippines (Ảnh: Inquirer).

Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) ngày 27/9 cho biết, ít nhất 19 người đã thiệt mạng do bão Ragasa và Bualoi.

Ngoài ra, giới chức trách cũng ghi nhận 18 người bị thương và 14 trường hợp mất tích vẫn đang chờ xác minh.

NDRRMC cho biết thêm, các cơn bão đã ảnh hưởng đến hơn 520.000 hộ gia đình, tương đương hơn 2 triệu người.

Tổng cộng 407.914 người đã được sơ tán tại các khu vực Ilocos, Cagayan Valley, Trung Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Tây Visayas, Caraga, Khu hành chính Cordillera (CAR) và đảo Negros, trong khi khoảng 352.000 người bị buộc phải rời khỏi nơi ở.

Có 32 thành phố và đô thị đã được đặt trong tình trạng thảm họa. Nguồn cung điện bị gián đoạn tại 143 thành phố và đô thị, trong đó 105 nơi đã được khôi phục. Ngoài ra, 14 khu vực bị gián đoạn nguồn nước (nay đã được khôi phục hoàn toàn), trong khi đường dây liên lạc cũng bị ảnh hưởng.

Ít nhất hơn 5.200 ngôi nhà bị hư hại, cùng với 243 đoạn đường và 46 cây cầu vẫn đang chịu ảnh hưởng.

Trong khi đó, gần 8.000 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng do điều kiện biển động dữ dội.

NDRRMC ước tính thiệt hại cơ sở hạ tầng lên tới 822,16 triệu peso (gần 14 triệu USD) tại các vùng Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Tây Visayas, Trung Visayas và CAR. Thiệt hại nông nghiệp được xác định ở mức 914,88 triệu peso (hơn 15 triệu USD).

Ngân sách cứu trợ ước tính khoảng 57,93 triệu peso (tương đương 985.000 USD), với gần 70% trong số 122.800 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã nhận được hỗ trợ.

Philippines chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của 2 trận bão liên tiếp gồm siêu bão Ragasa và bão Bualoi. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo bão đang ngày càng mạnh hơn khi thế giới nóng lên bởi tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.