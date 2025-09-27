Cử tri TPHCM mong mỏi dự án cống ngăn triều chống ngập sớm hoàn thành

Sáng 27/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận và xã Hiệp Phước, Nhà Bè, trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo sở, ngành và địa phương.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc mong muốn dự án ngăn triều tái khởi công và sớm hoàn thành (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri nêu ý kiến về dự án thi công khóa van triều chống ngập tại TPHCM, cho rằng dự án này tồn tại nhiều bất cập và mong muốn nhận được câu trả lời rõ ràng.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc (phường Tân Thuận) cho biết, hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận, đoạn đầu đường Trần Xuân Soạn, là công trình trọng điểm của TPHCM trong dự án thi công khóa van triều chống ngập. Tuy nhiên, công trình đã chậm tiến độ và ngưng thi công nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Theo bà Cúc, đường Trần Xuân Soạn thường xuyên ngập lụt, gây cản trở giao thông và khó khăn cho sinh hoạt, kinh doanh của người dân dọc tuyến. Quá trình thi công còn làm nứt tường một số nhà dân gần công trình nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có phương án hỗ trợ, bồi thường.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, đề nghị sớm hoàn thành dự án và bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Chúng tôi muốn biết dự án này có tiếp tục triển khai hay không; nếu có, mong sớm tái khởi công và hoàn thành trong thời gian gần nhất”, bà Cúc nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân (xã Nhà Bè) bày tỏ bức xúc vì dự án ngưng thi công quá lâu, trong khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, địa bàn Nhà Bè thường xuyên ngập nặng. Bà Vân kiến nghị TPHCM có chỉ đạo quyết liệt để dự án sớm hoàn thành, đưa vào vận hành nhằm bảo đảm đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết, dự án đã thi công đạt khoảng 92% tổng khối lượng công trình. Hiện chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành trước hai hạng mục cống kiểm soát triều Bến Nghé và Mương Chuối, sau đó sẽ hoàn tất toàn bộ dự án vào cuối năm 2026 để đưa vào vận hành, khai thác.

Theo ông Dũng, trong quá trình triển khai, dự án gặp một số khó khăn. TPHCM đã báo cáo với Chính phủ và trên cơ sở tham mưu của các bộ, ngành, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để dự án tiếp tục thi công và hoàn thành.

Ông Dũng cho biết thêm, thành phố đã thành lập 2 tổ công tác nhằm ký kết lại hợp đồng và hoàn thiện điều chỉnh dự án. Hiện công tác điều chỉnh đã hoàn tất, thành phố đang thuê đơn vị thẩm định trước khi trình UBND phê duyệt và tiến tới ký kết hợp đồng mới.

Liên quan việc thi công làm nứt nhà dân, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị kiểm định để xác định mức độ, từ đó đưa ra biện pháp sửa chữa và kinh phí bồi thường. Tuy nhiên, còn 29 hộ dân tiếp tục bị ảnh hưởng, chủ đầu tư đã mời đơn vị kiểm định xác định nguyên nhân. Đến cuối năm 2020, dự án gặp khó khăn nên việc khắc phục chưa thực hiện được. Khi dự án tái khởi động và có nguồn vốn, chủ đầu tư sẽ tiến hành hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân này.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, gửi lời cảm ơn, ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri và khẳng định sẽ chuyển đến các ban ngành để xem xét, giải quyết.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, dự án cống ngăn triều khi phê duyệt ban đầu có tổng vốn chưa đến 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều hạng mục, dẫn đến tăng vốn. Để tiếp tục thực hiện, nhà đầu tư đề nghị thành phố đánh giá, cập nhật lại dự án, nhưng gặp vướng mắc một số quy định pháp luật. Chính phủ đã ban hành nghị quyết tháo gỡ, tạo điều kiện để TPHCM điều chỉnh dự án và ký lại hợp đồng.

“Khối lượng công việc còn lại không nhiều, chỉ khoảng 8%, nhưng thủ tục phê duyệt lại dự án và ký kết hợp đồng tốn khá nhiều thời gian”, ông Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội cũng nhận định, năm 2025 có nhiều yếu tố tác động đến kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. Trong bối cảnh đất nước sắp xếp lại bộ máy, triển khai nhiều chủ trương mang tính đột phá, thành phố cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Với những đổi mới đạt được trong thời gian qua, ông Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, tận dụng thời cơ để tạo bước phát triển đột phá cho thành phố và cả nước.