Robot Việt vượt chướng ngại vật, làm MC

Robot Việt lần đầu làm MC, pha trò duyên dáng

Robot VinMotion khiến khán giả bật cười khi tương tác cùng MC Hoàng Quân (Ảnh: Giang Huy).

Không gian hội trường chính tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) như bùng nổ khi robot VinMotion bất ngờ xuất hiện với vai trò “đồng dẫn chương trình”.

“Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN 2025… Tôi sẽ tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn nữa để đồng hành, hỗ trợ mọi người tốt hơn trong tương lai”, VinMotion mở đầu phần giao lưu bằng chất giọng tự nhiên, tạo sự ngạc nhiên và thích thú cho cả khán phòng.

Khi MC Hoàng Quân dí dỏm hỏi: “Vì sao bạn biết tên tôi?”, VinMotion lập tức đáp lại hóm hỉnh: “Tất nhiên rồi! MC Hoàng Quân rất điển trai, duyên dáng và dí dỏm. Tôi còn biết anh từng tham gia nhiều chương trình với vai trò MC nữa".

Màn tương tác thông minh, hài hước và đầy cảm xúc giữa “MC người thật” và “MC robot” đã khiến khán giả bật cười, đồng thời trầm trồ trước bước tiến ấn tượng của công nghệ trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Không chỉ giao tiếp tự nhiên, VinMotion còn thể hiện khả năng di chuyển vững chãi, giữ thăng bằng tốt, vượt chướng ngại vật và xử lý tình huống linh hoạt.

Theo ông Ngô Quốc Hưng, Tổng Giám đốc VinRobotics, thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng nhân lực khi robot dần đảm nhận những vai trò vốn thuộc về con người.

“Dân số toàn cầu đã vượt mốc 8,1 tỷ người, nhưng lực lượng lao động chỉ khoảng 3,6 tỷ và đang già hóa nhanh chóng. Trong khi đó, nhu cầu sản xuất và dịch vụ không ngừng tăng, tạo ra khoảng trống nhân lực nghiêm trọng. Thị trường thay thế được định giá tới 30.000 tỷ USD, trong đó robot hình người là một trong những giải pháp giàu tiềm năng nhất”, ông Hưng phân tích.

Trung tâm của cuộc cách mạng đó chính là trí tuệ nhân tạo - công nghệ giúp máy móc không chỉ nhận biết môi trường, giao tiếp ngôn ngữ tự nhiên hay ra quyết định tức thời, mà còn có khả năng học hỏi và thích nghi liên tục - những năng lực vốn được coi là đặc trưng của con người.

Phân mảnh dữ liệu là điểm nghẽn lớn nhất

Ông Cao Vương, nhà sáng lập AIVA, nhận định: “Chưa bao giờ thế giới chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ đến vậy trong lĩnh vực công nghệ. Nếu năm 2023 có khoảng 55% tổ chức toàn cầu ứng dụng AI, thì con số này được dự báo sẽ đạt 78% vào đầu năm 2025".

Mức tăng 23 điểm phần trăm chỉ trong chưa đầy hai năm cho thấy AI không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành tiêu chuẩn mới.

Tại Việt Nam, khi doanh nghiệp bắt đầu đưa AI vào thực tiễn, nhiều thách thức nhanh chóng bộc lộ. Một trong những vấn đề lớn là sự phân mảnh dữ liệu: việc sử dụng quá nhiều công cụ khác nhau khiến thông tin bị chia cắt thành những “hòn đảo dữ liệu” rời rạc. Bên cạnh đó, phần lớn công cụ AI hiện nay vẫn mang tính thụ động, phụ thuộc vào hướng dẫn chi tiết của con người cho từng tác vụ.

Hệ quả là các hệ thống thiếu tính đồng bộ, hiệu quả vận hành không ổn định và khó mở rộng quy mô.

Theo ông Vương, cần một bước chuyển căn bản trong cách tiếp cận. Thế hệ AI mới - AI Agent - đang nổi lên như những "đồng nghiệp số" thực thụ. Điểm khác biệt là thay vì liên tục hỏi "làm thế nào" doanh nghiệp chỉ cần xác định rõ mục tiêu "cần đạt được gì".

Ông Ajay Kushwaha - Giám đốc cấp cao, Kiến trúc doanh nghiệp, Salesforce, Khu vực ASEAN cho rằng AI Agent chỉ hiệu quả khi được tích hợp trên nền tảng dữ liệu linh hoạt và bảo mật (Ảnh: Giang Huy).

Tuy nhiên, để biến AI Agent từ khái niệm thành công cụ thực thi hiệu quả, vẫn còn nhiều vấn đề về hạ tầng dữ liệu và bảo mật cần giải quyết.

Ông Ajay Kushwaha, Giám đốc cấp cao phụ trách Kiến trúc doanh nghiệp tại Salesforce khu vực ASEAN, nhấn mạnh việc tích hợp AI Agent không đơn thuần là bổ sung một công cụ, mà đòi hỏi nền tảng có khả năng xử lý đa nhiệm, linh hoạt và dễ mở rộng.

Bên cạnh đó, vì AI Agent thường làm việc với dữ liệu nhạy cảm, an toàn thông tin phải được đặt lên hàng đầu. “Ngay cả những yếu tố nhỏ trong quá trình xây dựng cũng cần cân nhắc về rủi ro bảo mật trước khi công bố hay triển khai agent trong thực tế,” ông Kushwaha cảnh báo.

Việt Nam trước cơ hội rút ngắn khoảng cách AI

Ông Lê Hồng Việt – Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud – nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội rút ngắn khoảng cách với các cường quốc, nếu kịp thời chiếm lĩnh thị trường khu vực và xây dựng một chiến lược quốc gia bài bản, tập trung vào bản địa hóa AI.

Ông Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, nhận định Việt Nam đang có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các cường quốc AI (Ảnh: Giang Huy).

Trên bản đồ toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai trung tâm lớn. Mỹ sở hữu 40 mô hình AI hàng đầu, tổng vốn đầu tư tư nhân giai đoạn 2013-2024 lên tới 471 tỷ USD. Trung Quốc dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế với hơn 817.800 và 15 mô hình chất lượng cao. “Trong bối cảnh đó, Việt Nam được xếp vào nhóm các nền kinh tế tiềm năng mới nổi trong ASEAN,” ông Việt cho biết.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở quy mô đầu tư. Tổng vốn dành cho AI tại Việt Nam thấp hơn Mỹ và Trung Quốc tới 56 lần, đồng thời vẫn khiêm tốn so với Singapore.

Dù vậy, nhiều tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Theo báo cáo của WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong số 40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

Hệ sinh thái AI tăng trưởng nhanh, với vốn đầu tư năm 2024 đạt 80 triệu USD – gấp 8 lần so với trước đó. Lực lượng lao động công nghệ đạt khoảng 500.000 người, trong khi tỷ lệ ứng dụng AI cũng ở mức cao: 42% dân số và 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Việt nhấn mạnh, lợi thế của Việt Nam đến từ chi phí cạnh tranh, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và đà tăng trưởng kinh tế bền vững. “AI không còn là công nghệ của tương lai, mà đã trở thành trung tâm trong cuộc đua số hiện tại. Với mỗi 1 USD đầu tư vào AI tạo sinh, doanh nghiệp có thể thu về hiệu quả gấp 3,7 lần", ông dẫn chứng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Việt Nam đang gấp rút xây dựng hành lang pháp lý, thể hiện cam kết trở thành quốc gia tiên phong trong phát triển và quản trị AI có trách nhiệm.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc sự kiện AI4VN 2025 (Ảnh: Giang Huy).

Theo ông Phương, dự kiến Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ được trình Quốc hội vào cuối năm 2025, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có khung pháp lý toàn diện về AI.

Dự thảo luật dựa trên 5 nguyên tắc cốt lõi: lấy con người làm trung tâm; bảo đảm an toàn và minh bạch; phát triển bao trùm, bền vững; quản trị cân bằng, hài hòa. Một điểm nhấn quan trọng là cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro: các hệ thống AI rủi ro cao sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất yêu cầu minh bạch và dán nhãn, bắt buộc thông báo rõ ràng cho người dùng khi họ tương tác với hệ thống AI, nhằm giải quyết thách thức phân biệt nội dung do con người hay máy móc tạo ra.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh luật AI không chỉ để kiểm soát mà còn là động lực phát triển. Các cơ chế ưu đãi đặc biệt sẽ được triển khai nhằm khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng AI trong khu vực học thuật, doanh nghiệp và cả khu vực công.

“Việc quản lý và phát triển AI đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều, cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để xây dựng một hệ sinh thái AI mở, minh bạch và hiệu quả", ông khẳng định.