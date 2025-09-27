Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về Chuyên đề tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai quy định, vận chuyển trái phép qua tuyến đường hàng không, từ các tỉnh biên giới vào địa bàn thành phố để tiêu thụ.

Kế hoạch được đề ra giúp người dân được tiếp cận, sử dụng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, góp phần phòng ngừa các nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Công an Hà Nội đã triệt xóa ổ nhóm sản xuất, buôn bán 100 tấn thuốc tân dược giả và thực phẩm chức năng giả (Ảnh: Nguyễn Síu).

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng của thành phố sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để giới thiệu, chào bán và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện vận tải có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; các kho hàng, điểm tập kết, đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, chuyển phát, đặc biệt là kho của các sàn thương mại điện tử và các đơn vị vận chuyển.

Ngoài ra là các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo, truyền thông, bao gồm các công ty quảng cáo, người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs) có hoạt động quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm thuộc phạm vi trong kế hoạch.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện về chấp hành pháp luật, điều kiện kinh doanh, sản xuất của các cơ sở. Lực lượng chức năng kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các cơ quan quản lý kiểm tra các kho hàng, điểm tập kết, đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, chuyển phát, nhất là kho của các sàn thương mại điện tử và các đơn vị vận chuyển, nhằm phát hiện các điểm tàng trữ, trung chuyển hàng lậu, hàng giả trước khi đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, cơ quan quản lý còn kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo, truyền thông.

Lực lượng chức năng của TP Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất. Cùng với đó, đơn vị chuyên trách giám sát, kiểm tra trên không gian mạng để theo dõi, thu thập thông tin và bằng chứng vi phạm trên các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để làm cơ sở cho việc kiểm tra trực tiếp hoặc xử lý vi phạm về thông tin, quảng cáo.

UBND Thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, xây dựng các tiêu chí, mẫu biểu, quy trình kiểm tra phù hợp với pháp luật về y tế, dược, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện hành.

Sở Y tế cung cấp thông tin về nội dung quảng cáo các sản phẩm đã được xác nhận thuộc thẩm quyền phục vụ công tác kiểm tra; giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành trên thị trường và tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhân viên y tế.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, trước ngày 10 của quý tiếp theo.

UBND Thành phố yêu cầu bảo đảm tính pháp lý, đúng trọng tâm, trọng điểm; việc kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, khách quan, công khai, không gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp các sở, ngành liên quan, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc tổ chức triển khai kế hoạch chuyên đề. Kế hoạch đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình sự, cần kịp thời chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5, Công an Hà Nội đã triệt xóa ổ nhóm sản xuất, buôn bán 100 tấn thuốc tân dược giả và thực phẩm chức năng giả lớn nhất từ trước tới nay được đóng trong vỏ, nhãn y hệt thuốc thật.

Hơn 100 tấn hàng hóa là thuốc giả, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau) do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, địa chỉ: Số 1, Liền kề 11, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu ổ nhóm sản xuất.

Các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020 cho đến khi lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá đã bán các sản phẩm thuốc giả, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả trên tất cả các hiệu thuốc và nhiều bệnh viện trên toàn quốc. Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp 20 điểm liên quan đến ổ nhóm này là nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa ở 20 tỉnh thành trên toàn quốc.

Nguyễn Síu