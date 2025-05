Hàng loạt biệt thự triệu đô bỏ hoang, cỏ mọc um tùm gây lãng phí ở Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc, chiều 15/4, tại Hà Nội. Đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một số người lo lắng công tác này sẽ chùng xuống, bị lãng quên. Song trên thực tế, ông khẳng định phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. "Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã quyết định bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra bộ ba cần phải loại bỏ là tham nhũng, lãng phí và tiêu cực", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Theo ông, điều này tạo ra sự răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và tinh thần này sẽ tiếp tục được tiến hành kiên trì, liên tục. Minh chứng là việc Bộ Chính trị cũng đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh với trọng tâm là chỉ đạo phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Nhận định sự lãng phí trong xã hội còn rất lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý tới đây cần có phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống, từng gia đình, từng người dân. "Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Ở khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn hại lớn hơn tham nhũng và tiêu cực", Tổng Bí thư nhận định. Ông dẫn số liệu từ báo cáo của Bộ Công an cho thấy cả nước đang tồn đọng khoảng 2.805 các công trình, dự án chậm hoặc không được đưa vào sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí. Dẫn chứng câu chuyện của Hà Nội mới thu hồi 2 trong số hàng trăm dự án dang dở đã thu về cho ngân sách khoảng 80.000 tỷ đồng, Tổng Bí thư cho rằng còn hàng trăm dự án có giá trị từ vài trăm nghìn tỷ đồng đến hàng triệu tỷ đang gặp vướng mắc, bị ngưng trệ. "Những công trình này không chỉ gây thiệt hại, lãng phí về tiền bạc mà còn gây sự thiệt hại nhiều về các lĩnh vực xã hội khác mà không thể tính hết được bằng tiền", Tổng Bí thư nói. Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãng phí từ các công trình, dự án bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội và các địa phương, báo Dân trí triển khai tuyến bài ghi nhận về vấn đề này.

Hiện một số huyện ngoại thành của Hà Nội như Hoài Đức, Mê Linh,... có hàng nghìn căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng dở dang, bỏ hoang gây lãng phí về kinh tế, tài nguyên đất, trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân ngày một tăng cao.

Trong ảnh là khu đô thị Vườn Cam (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) đã xây dựng xong phần thô nhiều năm nhưng đến nay người ở vẫn thưa thớt, hàng loạt căn nhà tiền tỷ bị bỏ hoang lãng phí.

Khu đô thị Vườn Cam với tổng diện tích quy hoạch hơn 46ha, là dự án được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) giao công ty cổ phần Vinapol làm chủ đầu tư và thực hiện theo một quyết định được ban hành tháng 12/2007, thời hạn hoàn thành là ngày 31/12/2013, tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.

Đến nay, công trình đã hoàn thành xong phần thô nhưng ít người đến ở.

Trước đó, vào đầu năm 2015, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị Vườn Cam 1/500 với quy mô diện tích khoảng 54ha bao gồm trên 600 ngôi biệt thự, nhà vườn... Từ năm 2019, dự án được tái khởi động.

Khu đô thị Vườn Cam là một trong số ít các đô thị ở Hà Nội chỉ xây dựng biệt thự cao cấp, không có shophouse, chung cư hay nhà liền kề,...

Dự án có quy mô dân số khoảng 7.000 người, được thiết kế xây dựng hơn 160 lô biệt thự song lập, 260 lô biệt thự đơn lập tiêu chuẩn, hơn 170 lô biệt thự đơn lập cao cấp, 25 lô biệt thự nhà vườn cao cấp.

Các căn biệt thự tại đây có diện tích trung bình khoảng 200-300m2, một số căn đang được rao bán với giá 20-30 tỷ đồng/căn, tùy từng vị trí.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện các tuyến đường vào khu biệt thự Vườn Cam bị rào chắn, luôn có lực lượng bảo vệ trông coi.

Dù có giá cả triệu đô nhưng nhiều căn biệt thự tại đây không có người sử dụng, cỏ mọc um tùm gây lãng phí.

Dự án khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông) được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 198ha với quy mô 4 phân khu là khu đô thị Dương Nội 1, 2, 3, 4 (phân khu A, B, C, D). Trong đó, khu biệt thự gồm 3 khu An Khang, An Phú, An Vượng. Quy mô khu biệt thự bao gồm hơn 1.110 căn ở vị trí trung tâm khu đô thị mới Dương Nội.

Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện phần thô và bàn giao cho khách hàng từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm căn biệt thự tại đây vẫn không có người đến ở, bỏ hoang.

Hạ tầng, cảnh quan, đường xá, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành. Dù đã triển khai 15 năm song hàng trăm căn biệt thự tại khu đô thị Dương Nội vẫn chỉ "lác đác" người đến ở.

Do bị bỏ hoang nhiều năm, một số căn cỏ mọc cao quá đầu người.

Thường xuyên đi tập thể dục qua khu đô thị Dương Nội, ông Trần Hồng Hà (63 tuổi, trú tại tòa chung cư CT8D Dương Nội) bày tỏ mong muốn, khách hàng, chủ đầu tư cần sớm đưa các căn biệt thự vào sử dụng để tránh lãng phí tiền của bản thân cũng như lãng phí tài nguyên đất.

Dự án khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) được khởi công từ năm 2008 với tổng diện tích xây dựng gần 190ha, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng, do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 288ha, bao gồm 4 phân khu chính là khu hỗn hợp, khu hồ lớn, khu hồ nhỏ, khu mở rộng. Các sản phẩm bao gồm biệt thự, liền kề, shophouse, trung tâm thương mại, chung cư.

Mặc dù được triển khai xây dựng nhiều năm, nhưng theo ghi nhận đến nay, dự án vẫn còn dở dang, chưa đồng bộ về hạ tầng, cỏ dại mọc um tùm quanh những căn biệt thự triệu đô.

Sau 17 năm, diện mạo toàn dự án khu đô thị Nam An Khánh vẫn trong tình trạng dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng. Hơn trăm căn biệt thự đẹp là niềm mơ ước của nhiều người đang bị bỏ hoang.

Do bị bỏ hoang nhiều năm, một số hạng mục của các căn biệt thự đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc tứ phía.

Dù đã bị bỏ hoang thời gian dài, nhưng theo khảo sát của Dân trí trên thị trường, giá mỗi biệt thự khu đô thị này đang được rao bán từ 35 tỷ đồng đến hơn 70 tỷ đồng/căn, tùy từng vị trí và diện tích. Trong đó, có căn biệt thự ven hồ Nam An Khánh có diện tích 210m2 được rao bán với giá 36 tỷ đồng.

Nằm cách khu đô thị Nam An Khánh gần 3km là dự án điểm dịch vụ sinh thái Song Phương (xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có hàng chục căn biệt thự cũng bị bỏ hoang nhiều năm, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Được biết, dự án điểm dịch vụ sinh thái Song Phương do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phương Viên là chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 9,5ha với gần 150 căn biệt thự. Theo phê duyệt ban đầu, dự án nhằm phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã điều chỉnh thành xây dựng khu nhà ở cao cấp để bán.

Tại đây, hàng chục căn biệt thự đã được xây thô nhưng bị hoang hóa lâu năm, nhiều hạng mục của các căn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong dự án đã được lắp đặt đèn cao áp nhưng do ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng hoang lạnh vì ít người qua lại.