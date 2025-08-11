Chế tài xử lý thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central (176 Định Công) tối 9/8.

Theo công an, tối 9/8, Thành thấy chị N.T.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Đôi bên sau đó xảy ra tranh cãi, Thành yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng người này không đồng ý nên đã xông vào hành hung chị T. Sự việc chỉ dừng lại khi được những người xung quanh can ngăn.

Sáng 10/8, Thành bị triệu tập tới cơ quan công an để làm việc. Với hành vi gây phẫn nộ trong xã hội như trên, đối tượng có thể bị áp dụng chế tài ra sao theo quy định của pháp luật?

Đặng Chí Thành (Ảnh: Công an Hà Nội).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi trên thể hiện sự hung hăng, côn đồ, xuống cấp về đạo đức, văn hóa ứng xử, coi thường pháp luật, gây phẫn nộ trong xã hội và làm ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự nơi công cộng. Việc công an nhanh chóng tạm giữ Thành để điều tra là động thái cho thấy sự quyết liệt nhằm nghiêm trị những hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật và đảm bảo trị an trên địa bàn.

Dưới góc độ pháp lý, đây là hành vi xâm phạm tới 2 khách thể được pháp luật bảo vệ, đó là an ninh trật tự nơi công cộng và sức khỏe của người khác. Bởi vậy, tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi, có thể xem xét xử lý đối tượng về những hành vi khác nhau theo quy định pháp luật.

Thứ nhất, do đây là hành vi thực hiện nơi công cộng, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực về đạo đức ứng xử nơi đông người, gây hỗn loạn, hoang mang, lo sợ cho người dân cũng như gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận, việc công an xem xét trách nhiệm của Thành về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Trong trường hợp cơ quan chức năng củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Thành có thể đối diện khung hình phạt là phạt tiền 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Khoảnh khắc Thành hành hung người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip).

Thứ hai, đối với hành vi xâm phạm tới sức khỏe người khác, kết quả giám định mức độ tổn hại sức khỏe của chị T. sẽ là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của nghi phạm.

Trường hợp nạn nhân có mức độ tổn hại sức khỏe từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng hành vi bị xác định thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ, cộng với việc nạn nhân có đơn đề nghị xử lý hình sự, Thành có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp không đủ các yếu tố để có thể xem xét trách nhiệm hình sự, nam thanh niên có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích với mức phạt là 5-8 triệu đồng theo khoản 5, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.