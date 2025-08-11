Xác định 12 đội dự giải U20 nữ châu Á: U20 Việt Nam quyết dự World Cup

U20 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền lọt vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á khi vượt qua vòng loại khá dễ dàng. Thầy trò HLV Masahiko đã toàn thắng trong cả 3 trận đấu gặp U20 Kyrgyzstan, U20 Singapore và U20 Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ đó, chúng ta đứng vị trí nhất bảng B với 9 điểm.

12 đội bóng tham dự vòng chung kết giải U20 nữ châu Á (Ảnh: AFC).

Chúng ta đã lọt vào vòng chung kết cùng với 11 đội bóng khác là Triều Tiên (nhất bảng A), Úc (nhất bảng C), Ấn Độ (nhất bảng D), Trung Quốc (nhất bảng E), Nhật Bản (nhất bảng F), Uzbekistan (nhất bảng G), Hàn Quốc (nhất bảng H), Jordan, Bangladesh, Đài Bắc Trung Hoa (nhì bảng xuất sắc nhất) và chủ nhà Thái Lan.

Trong đó, U20 Bangladesh là tân binh của giải đấu khi có lần đầu tiên tham dự giải đấu. Trong khi đó, U20 Jordan cũng có lần đầu tiên trở lại giải U20 nữ châu Á sau 20 năm.

Đáng chú ý, giải U20 nữ châu Á đồng thời là vòng loại World Cup U20 nữ. Bốn đội bóng có thứ hạng cao nhất giải đấu sẽ đại diện châu Á tham dự giải thế giới ở Ba Lan vào năm sau.

U20 nữ Việt Nam quyết săn vé tham dự World Cup (Ảnh: VFF).

Vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1-18/4/2026 trên đất Thái Lan. Ở thời điểm này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa xác định thời điểm bốc thăm giải đấu.

U20 Nhật Bản là đội bóng giàu thành tích nhất ở giải đấu với 6 lần vô địch. Trong đó, đội U20 Triều Tiên đang là đương kim vô địch giải đấu. Thành tích tốt nhất của U20 nữ Việt Nam là giành vị trí thứ 6 ở giải đấu năm 2011. Ở kỳ trước, U20 nữ Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng khi toàn thua cả 3 trận trước Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc.