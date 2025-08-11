Tây Ninh quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út làm việc với các sở, ngành và hai tổ công tác chuyên trách của tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Ông Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao quyết tâm, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao; đặt mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 75% vào cuối quý III và hoàn thành 100% kế hoạch trong năm nay.

Để đạt mục tiêu, các chủ đầu tư phải rà soát khối lượng công việc, hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán đúng quy định. “Giải ngân phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, an toàn thi công, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí”, ông Út nhấn mạnh.

Công trình xây dựng đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: H.M.).

Tỉnh đã thành lập hai tổ công tác chuyên trách để theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý thủ tục chậm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương giải quyết. Trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo tỉnh yêu cầu thực hiện 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Theo đánh giá của ông Út, dù đang trong quá trình tổ chức lại bộ máy hành chính quy mô lớn, tiến độ giải ngân vẫn ổn định, nhiều đơn vị đạt kết quả cao như Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án khu vực phường Long An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý dự án khu vực Cần Giuộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Thành.

Một số dự án lớn có tỷ lệ giải ngân tích cực gồm: Dự án thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua Tây Ninh) phân bổ 1.504 tỷ đồng, đã giải ngân 1.348 tỷ đồng (89,6%); dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 830C phân bổ 1.000 tỷ đồng, đã giải ngân 819 tỷ đồng (81,8%); đường Trường Chinh (đoạn từ đường tỉnh 781 đến đường 30/4) phân bổ 435 tỷ đồng, giải ngân 342 tỷ đồng (78,6%).

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước của Tây Ninh là 15.697 tỷ đồng. Đến 30/7, tỉnh đã giải ngân 7.491 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch; trong 48 chủ đầu tư có 22 đơn vị giải ngân trên 50%.

“Với quyết tâm cao, giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, Tây Ninh hướng đến mục tiêu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn, tạo nền tảng và động lực vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội”, ông Út khẳng định.