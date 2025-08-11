Đại sứ Ukraine tại Mỹ: Kiev nhất trí với bất cứ hình thức ngừng bắn nào

Đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Oksana Markarova (Ảnh: RBC).

“Tôi tin rằng Mỹ sẽ hành động từ vị thế sức mạnh, hòa bình thông qua sức mạnh, và điều đó sẽ cho phép chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột”, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Oksana Markarova, trả lời phỏng vấn CBS ngày 10/8.

Nói về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào cuối tuần này, bà cho biết Ukraine “rất hy vọng sự thúc đẩy từ Tổng thống Trump” sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và thuyết phục các bên rằng đã đến lúc chấm dứt xung đột.

Bà Markarova đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ thúc đẩy chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, cũng như đánh giá cao chuyến thăm gần đây của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Anh để thảo luận về các nỗ lực hòa bình.

Bà cũng nhắc lại rằng Ukraine đã đồng ý với mọi hình thức ngừng bắn. “Ukraine mong hội nghị của Tổng thống Trump phát huy hiệu quả và đạt được kết quả tốt. Ukraine nhất trí với lệnh ngừng bắn toàn diện, ngừng bắn một phần, bất cứ hình thức ngừng bắn nào", bà nói.

Đại sứ Markarova cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết vì hòa bình ngay từ ngày đầu xung đột nổ ra, và tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy chương trình hòa bình ở bất cứ đâu. Nếu cần, ông sẽ tham dự các cuộc họp.

Bà lưu ý, Ukraine đã sẵn sàng thảo luận cách chấm dứt xung đột, nhưng ngừng bắn luôn là bước quan trọng để “chấm dứt các hành động thù địch và hướng tới ngoại giao”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi giới chức Mỹ và Nga xác nhận Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin sẽ hội đàm vào ngày 15/8 tới tại Alaska. Cuộc gặp nhằm tập trung thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết “có khả năng” Tổng thống Zelensky sẽ tham dự cuộc gặp sắp tới giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tại Alaska. Nguồn tin Nhà Trắng cũng xác nhận Mỹ không loại trừ khả năng khả năng một cuộc họp 3 bên.

Trước đó, ông Trump cho biết, Ukraine và Nga có thể phải “trao đổi lãnh thổ” theo thỏa thuận hòa bình.

Sau đó, truyền thông đưa tin trong chuyến thăm Moscow vào ngày 6/8 của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Putin được cho là gửi đi thông điệp rằng Nga đồng ý ngừng bắn nếu Ukraine rút quân khỏi các khu vực Zaporizhia và Kherson.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ bởi điều này đi ngược lại hiến pháp.

“Tất cả các quyết định chống lại chúng tôi, bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có Ukraine sẽ không đạt được kết quả", ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X.